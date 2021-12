Les Bulls coupent un joueur pour garder Alfonzo McKinnie

On peut être un simple joker médical et décrocher un vrai contrat. La preuve avec Alfonzo McKinnie que les Bulls ont décidé de garder jusqu’à la fin de la saison. Natif de Chicago, l’ancien ailier des Warriors et des Cavaliers a profité de la situation pour tourner à 8 points de moyenne, et apporter de la défense sur les extérieurs. Conséquence, à quatre jours de le renvoyer au terme de son deuxième contrat de 10 jours, les dirigeants ont choisi de transformer sa pige en contrat jusqu’à la fin de la saison.

« C’est un joueur d’équipe. Il a mémorisé rapidement notre système, la terminologie, les actions que nous mettons en place » avait expliqué Billy Donovan il y a une semaine. « Et puis il a été adroit. Il peut dribbler, il est altruiste. Et il nous apporte de l’envergure et de la taille sur les extérieurs. Il s’est très, très bien intégré. »

Pour lui faire de la place, les Bulls ont choisi de se séparer d’Alize Johnson, qui n’avait pas réussi à trouver sa place après une belle fin de saison aux Nets la saison passée.