Le rêve éveillé d’Alfonzo McKinnie

Signé par les Bulls pour un contrat de 10 jours le 10 décembre dernier via une « hardship exception », lorsque l’effectif était sévèrement décimé par le Covid-19, puis prolongé de 10 jours supplémentaires , Alfonzo McKinnie est à la maison, pour son plus grand bonheur.

« Pour être honnête, c’est mon plus grand rêve qui devient réalité« , confiait-il à NBC Sports Chicago. « Je suis un gamin de la banlieue ouest de Chicago. J’ai grandi dans une maison avec des fans des Bulls, à dix minutes d’ici (du United Center, ndlr), je les ai regardés jouer en grandissant. Donc le fait de jouer dans ma ville natale, dans mon quartier favori, West Side, c’est irréel pour être honnête. Enfiler ce maillot ça veut tout dire pour moi« .

Utilisé en relais de DeMar DeRozan dans la victoire facile des Bulls face aux Rockets la nuit dernière, celui qui est notamment passé par l’équipe de G-League des Bulls en 2016 et par les Warriors, finalistes en 2019, a brillé devant « son » public (16 points à 6/10 aux tirs en 29 minutes). De quoi satisfaire son coach Billy Donovan, pas avare en compliments à l’issue de la rencontre.

« C’est un joueur d’équipe. Il a mémorisé rapidement notre système, la terminologie, les actions que nous mettons en place. Et puis il a été adroit. Il peut dribbler, il est altruiste. Et il nous apporte de l’envergure et de la taille sur les extérieurs. Il s’est très, très bien intégré »

Au sein d’un effectif temporairement orphelin de Zach LaVine, Troy Brown Jr et Derrick Jones Jr, placés en protocole Covid au moins jusqu’à la fin du mois, mais aussi de Patrick Williams, blessé, Alfonzo McKinnie saisit donc sa chance, chez lui. La question est désormais de savoir si le « front office » des Bulls continuera de lui faire confiance au-delà du 29 décembre, date à laquelle son second contrat de 10 jours expirera, mais aussi période pendant laquelle les joueurs en quarantaine devraient revenir.

Rien n’est moins sûr, mais si l’ailier continue d’être aussi efficace, il pourrait transformer l’essai avec un troisième contrat de 10 jours, synonyme de CDD jusqu’à la fin de la saison. Pour définitivement faire du rêve une réalité.