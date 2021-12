Faciles, les Bulls disposent des Rockets

Chicago n’attend pas pour mettre la pression aux visiteurs, avec un excellent Lonzo Ball à la baguette. Mais Christian Wood réplique et colle 10 points en deux temps, trois mouvements.

Le collectif local, malgré de nombreuses absences, est très bien huilé, et le nouveau venu Alfonzo McKinnie est adroit de loin. Les Bulls serrent la vis en défense, et Lonzo Ball continue son festival, remplissant les lignes statistiques face à une formation texane qui prend l’eau de toutes parts. DeMar DeRozan en profite également, et à la pause, Chicago a le contrôle des opérations (73-54).

Les locaux maitrisent leur sujet, mais Billy Donovan ne veut surtout pas que les siens se reposent sur leurs lauriers. Après trois ballons perdus de suite, l’ancien technicien pousse une énorme gueulante et demande un arrêt de jeu immédiat ! Alfonzo McKinnie continue d’allumer de loin, et Nikola Vucevic se livre à un duel de génération avec le Turc Alperen Sengun, qui lui répond coup sur coup. Les joueurs de la « seconde unit » des Bulls se lâchent, et après une rencontre à sens unique, Chicago enchaine sur son 19e succès de la saison (133-118).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Alex Caruso, encore touché. Six petites minutes de jeu et puis s’en va pour l’ancien des Lakers. Touché au pied gauche, Alex Caruso a quitté le parquet au milieu du premier quart, et n’est pas revenu. Déjà gêné par quelques soucis physiques depuis le début de la saison, le numéro 6 des Bulls, très important pour Billy Donovan, était très énervé à sa sortie du terrain…

– Alperen Sengun, 3 fautes en 3 actions ! Le rookie turc a vécu cinq minutes très difficiles lors de son entrée sur le parquet, à trois minutes du terme du premier quart-temps. Censé faire souffler Christian Wood, l’ancien de Besiktas a accumulé les erreurs durant son premier passage. Cerise sur le gâteau, il a cumulé trois fautes… sur trois actions consécutives ! Christian Wood, à son entrée sur le terrain, lui a jeté un énorme regard froid. Le Turc a compris qu’il avait fait n’importe quoi….

– Les points venus du banc des Bulls. Avec 66 points, les joueurs venus du banc ont apporté du jus ! Coby White (24 points, dont 5 tirs à trois points), Alfonzo McKinnie (16 unités, 4/6 de loin) et Tyler Cook (11 points) ont été brillants, et Billy Donovan avait le sourire aux lèvres à la fin de la rencontre en voyant la superbe implication de sa « seconde unit ». Alfonzo McKinnie, natif de Windy City, et qui a signé ce lundi son second « 10 day contract », pourrait voir celui-ci se transformer en contrat jusqu’à la fin de la saison avec ce genre de performance…

TOPS/FLOPS

✅ DeMar DeRozan. Chicago a un nouveau shérif en ville, et il porte le numéro 11. DeMar DeRozan a montré, pour une énième fois cette saison, qu’il n’est pas venu à Chicago pour rigoler. Avec une nouvelle performance de très haut vol (26 points, à 11/18 aux tirs, 6 passes, 3 rebonds), l’ancien des Spurs revit dans l’Illinois, et fait parler de lui dans la discussion au titre de MVP de la saison. La saison n’est pas encore à mi-parcours, mais s’il continue à ce niveau et que son équipe continue à gagner, il peut prétendre à des lauriers personnels… À suivre !

✅ Lonzo Ball. 19 points, 8 rebonds, 5 passes et 5 interceptions pour le chef d’orchestre de Chicago ! Lonzo Ball a parfaitement joué sa partition, distribuant le jeu à merveille et faisant même se lever les foules avec une super passe digne d’un quarterback sur une remise en jeu pour DeMar DeRozan qui attendait près du cercle adverse. Du grand Ball !

⛔ Stephen Silas. En danger après la série de 17 défaites, le coach des Rockets avait sauvé sa tête avec 7 succès consécutifs dans la foulée. Mais depuis, c’est de nouveau bien triste pour Houston. Certes, l’équipe est en reconstruction et manque de talent, mais le projet de jeu et les idées de Stephen Silas ne sont pas clairs du tout…

LA SUITE

Chicago (19-10) : réception à l’United Center des Raptors (nuit de mercredi à jeudi, à 02h00).

Houston (10-21) : nouveau déplacement, avec un voyage dans le Wisconsin pour y affronter les Milwaukee Bucks (nuit de mercredi à jeudi, à 02h00).