Josh Green, le « Boomer » au service du collectif des Mavs

« J’arrive comme rookie et ça me convient très bien d’être chargé du sale boulot », lâchait Josh Green en novembre 2020, quelques jours après sa sélection par les Mavs. Près d’un an un et demi après cette déclaration, on peut dire que le 18e pick est resté fidèle à cette philosophie.

Après une saison rookie discrète sous Rick Carlisle (2,6 points de moyenne en 39 apparitions), le natif de Sydney est davantage sollicité par Jason Kidd cette année.

Son rendement offensif reste minime (4,5 points) mais il a le mérite d’avoir fait grimper tous ses pourcentages de réussite. « Avec mon rôle actuel dans l’équipe, il ne s’agit pas de rentrer en jeu et de shooter 10 à 15 fois par soir, détaille-t-il à ESPN. Sur certains matchs, j’aurais six ou sept tirs et d’autres, un seul tir. L’aspect offensif viendra. »

Ses 14 minutes de jeu, il les obtient d’abord pour son implication de l’autre côté du terrain. Aujourd’hui utilisé comme « role player », l’ancien joueur d’Arizona a les qualités athlétiques et la longueur pour contenir les arrières adverses.

Un impact en défense

Son impact défensif se vérifie dans les statistiques. Parmi les joueurs de rotation les plus utilisés, il présente le meilleur « defensive rating » de l’équipe (100,5 points encaissés sur 100 possession lorsqu’il est en jeu) et l’un des meilleurs « net rating » (+7,3 points).

« C’est bizarre parce que j’ai toujours été connu pour mon attaque et pas tellement pour ma défense, admet l’intéressé. Ma défense était une sorte de faiblesse pour moi. Pour ce qui est de l’attaque, je vais trouver mon rythme et cela deviendra plus facile, c’est juste une question de temps. »

Son évolution dans la ligue et son profil rappelleraient presque, dans une moindre mesure, un certain Matisse Thybulle, son compatriote. Les deux hommes ont été partenaires de sélection l’été dernier aux Jeux olympiques de Tokyo.

Une expérience sur laquelle le joueur des Mavs comptait s’appuyer avant sa deuxième année avec les Mavs. Il d’abord fallu se faire sa place au sein d’un effectif australien très dense.

« Comme je suis l’un des plus jeunes de l’équipe, je dois attendre mon tour avec les Boomers. J’ai pu apprendre beaucoup des anciens, Joe (Ingles), Delly (Matthew Dellavedova), Patty (Mills), (Aron) Baynes, tous ces gars-là. Je savais qu’ils devaient couper des joueurs, mais je ne voulais pas que ce soit moi. Je ne suis pas resté assis là à regarder qui je pouvais battre. Au final, le coach allait prendre les 12 gars qui, selon lui, pouvaient aider à gagner une médaille. »

Jouer dans une équipe qui gagne

Une mission accomplie avec le bronze remporté à l’issue d’une victoire face à la Slovénie de Luka Doncic, son coéquipier en club. Contrairement à la vedette slovène, Josh Green a eu peu d’occasion de briller là-bas. Sur l’ensemble de la compétition, il n’a disputé que 15 minutes. Mais il a beaucoup appris.

« Toute la culture des Boomers est de savoir qu’il ne faut pas une seule personne pour gagner un championnat ou aller loin, résume l’arrière, toujours en contact régulier avec ses « frères » de sélection. Ce n’est pas un hasard s’il y a cinq postes. Peu importe que vous shootez ou non, il y a tellement de choses dans le basket que beaucoup de gens ne peuvent pas voir et tout commence à l’entraînement, avant le match. »

Aujourd’hui, il entend mettre cette expérience olympique au service de son club. « Je joue pour les Dallas Mavericks. Je joue pour une équipe de playoffs. Une équipe qui a l’objectif d’aller aussi loin que possible en playoffs. Je veux jouer mais je veux faire partie d’une franchise qui gagne. Si cela signifie attendre mon heure et m’assurer que j’ai un rôle dans l’équipe, alors c’est mon objectif. C’était vraiment frustrant par moments mais il y a toujours du positif dans tout. »