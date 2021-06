Josh Green veut utiliser les Jeux olympiques pour préparer la prochaine saison

Bloqué sur les lignes arrières par Luka Doncic, Jalen Brunson, Tim Hardaway Jr, Josh Richardson ou encore Trey Burke, Josh Green a principalement rongé son frein cette année.

Une année compliquée d’un point de vue sanitaire modifiant toute la présaison qui est une période charnière pour les rookies. « Je pense que cette année a été difficile pour tous les rookies. Je suis entré au camp d’entrainement pour jouer contre Giannis dès le troisième jour donc dans l’ensemble ça a été une année compliquée. »

Cependant, l’arrière a confié qu’il ne regrettait rien de son baptême chez les pros. « Mais je ne voudrais pas qu’il en soit autrement. C’est incroyable de faire partie d’une telle année. Je tire le positif de tout ça. »

Avec 39 matchs et 11 minutes de jeu en moyenne, l’Australien n’a pas eu le temps de jeu escompté pour confirmer sa réputation de shooteur après sa période universitaire ponctuée par 12 points de moyenne à 36% au tir.

« Je ne m’inquiète pas trop pour mon shoot, je vais continuer de le travailler. Je shootais bien à l’université comme au lycée donc ça va revenir. Les gens peuvent dire ce qu’ils veulent mais je suis à l’aise avec mon tir et j’ai hâte de le bosser pour revenir en forme » explique-t-il alors qu’il tournait à 16% à 3-points cette saison.

La concurrence sera rude chez les Boomers

Pré-sélectionné pour faire les JO, le joueur des Mavs aimerait utiliser l’événement pour acquérir de l’expérience. « Cela a toujours été un rêve pour moi quand j’étais enfant. J’espère jouer des matchs aux côtés de joueurs comme Ben (Simmons), Joe Ingles, Patty Mills et de tous les autres qui m’ont aidé à grandir en tant que joueur. »

Toujours placée mais jamais médaillée lors des compétitions internationales, l’Australie risque de venir avec la grosse équipe. Et entre les nouveaux que sont Ben Simmons et Matisse Thybulle et les cadres comme Joe Ingles ou encore Patty Mills, Josh Green va devoir batailler pour gagner du temps de jeu.

Mais qu’importe son sort, le rookie veut avant tout faire partie du voyage. Le reste ne sera que bonus. « Le simple fait de pouvoir regarder est parfois plus bénéfique que de jouer. Évidemment que vous voulez être sur le terrain mais vous pouvez aussi apprendre en étant entouré de vétérans et en regardant des matchs. »

Après les JO, c’est la Summer League qui arrivera très vite, du 8 au 17 aout. Un été chargé en perspective mais que l’arrière de 20 ans est impatient de commencer. « Je suis prêt pour l’intersaison à venir. Je dois juste me sentir à l’aise avec mon jeu et tout ira bien » conclut-il.