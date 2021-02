Jeux olympiques de Tokyo : Ben Simmons présent dans la pré-sélection australienne

Troisième meilleure nation basket au monde, selon le classement FIBA, l’Australie entend défendre ce statut lors des prochains JO. Quelques jours après Team USA, la fédération vient d’annoncer une pré-sélection de 24 joueurs.

Parmi les têtes d’affiche, on compte les tauliers habituels comme Patty Mills, Joe Ingles, Aron Baynes ou encore Matthew Dellavedova. Mais celui qui sera suivi de près dans les prochains mois, en attendant l’annonce de l’effectif final, sera évidemment Ben Simmons. Celui que Patty Mills aimerait beaucoup voir en sélection nationale pour assurer la relève d’une base australienne vieillissante.

« Ce serait un grand honneur de jouer pour mon pays. Je sais que les choses sont incertaines en ce moment, mais j’ai été en contact avec coach Goorjian et on espère que je pourrai rejoindre les Boomers », s’est contenté de déclaré le joueur des 76ers, dont le coéquipier à Philadelphie, Matisse Thybulle, est également sur la liste.

On rappelle que ces dernières années, son ancien coach NBA, Brett Brown, avait tenté de le convaincre de rejoindre la sélection. Remercié par les Sixers et démissionnaire de son poste australien, Brett Brown a depuis été remplacé par Brian Goorjian, qui a déjà dirigé cette équipe au début des années 2000.

Andrew Bogut n’est plus là

À l’instar de Matisse Thybulle, le rookie des Mavs, Josh Green, est de ceux dont le nom est appelé pour la première fois. Les joueurs sans club NBA, Ryan Broekhoff et Thon Maker, sont aussi là. Sans oublier Brock Motum (Galatasaray), Chris Goulding (Melbourne United) ou son ambitieux coéquipier Jock Landale (Melbourne United).

Jugeant cette pré-sélection très équilibrée, Brian Goorjian devra en revanche faire sans l’un de cadres historiques de cette équipe, Andrew Bogut. Ce dernier a en effet pris sa retraite en décembre dernier. Le sélectionneur n’a pas oublié sa dernière expérience avec les Boomers en 2008, lors des JO de Pekin, quand le pivot était encore là.

« C’est fou de voir à quel point la culture du maillot australien a pris de l’importance depuis ce moment », remarque le coach. « Même si Andrew va nous manquer, par sa façon de jouer, le genre de coéquipier qu’il était, le leader qu’il est devenu, sa passion pour le maillot vert et or a profondément marqué le développement de la culture Boomers. Il a laissé une empreinte qui aura un écho important pour le groupe et moi dans ce voyage pour remporter la première médaille australienne. »