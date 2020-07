Jock Landale ne pense qu’à la NBA

Après une saison au Partizan Belgrade puis au Zalgiris Kaunas, Jock Landale aimerait continuer à progresser au plus haut niveau. L’intérieur australien, qui vaut un peu plus de 11 points et 5 rebonds par match en Euroleague depuis deux ans, est encore lié au club lituanien jusqu’à la saison prochaine mais il dispose d’une clause de sortie.

Une clause libératoire qu’il pourrait activer pour se faire une place en NBA pour la saison prochaine.

« Mon seul objectif est de faire en sorte que cette intersaison compte parce que c’est une occasion qui ne se représentera pas, a-t-il déclaré. Tout cela pourrait déboucher, espérons-le, sur un contrat avec la NBA en octobre. Je me sens prêt ».

Même si Jock Landale n’aura pas l’occasion de montrer de quoi il est capable dans un environnement NBA, avec l’absence de « Summer League », l’Australien a sans doute bénéficié de retours dignes d’intérêt pour se positionner comme ça.

Non drafté en 2018, l’ex pensionnaire de Saint Mary avait participé à la Summer League avec Atlanta puis avec Milwaukee l’été suivant avant de s’engager avec Kaunas. On se souvient aussi qu’il avait montré de belles choses à la Coupe du monde 2019, mais aussi lors deux matches amicaux face aux Etats-Unis.