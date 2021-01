Inquiet pour l’avenir des Boomers, Patty Mills aimerait voir Ben Simmons prendre le relais

Avec la pandémie de Covid-19, difficile de savoir si les Jeux olympiques de Tokyo se tiendront bien cet été et si c’est le cas, dans quelles conditions.

Une incertitude qui ne pèse pas sur l’engagement de Patty Mills, bien décidé à gagner une grande compétition avec l’Australie, alors que Andrew Bogut a pris sa retraite, qu’Aron Baynes a 34 ans, Joe Ingles 33, Patty Mills 32 et Matthew Dellavedova 30. Et qu’il y a peu de certitudes derrière les cadres. « Je m’inquiète pour l’équipe et ce qu’elle pourrait devenir quand on n’aura plus notre noyau dur » avoue-t-il ainsi dans un entretien à ESPN.

« On a du boulot à ce niveau-là je pense, mais pour l’instant on se concentre à fond sur Tokyo, car une médaille d’or ferait des miracles pour notre programme » souligne le meneur de jeu des Spurs. « Il y a ce sentiment qu’il faut un effort conjoint des joueurs et de la fédération pour être sûr que, quand Joe, Delly, Aron et moi partirons, l’équipe fera toujours partie de l’élite, voire mieux. »

Un joueur pourrait tout changer : Ben Simmons. Quand on demande à Patty Mills de mesurer l’impact d’un tel renfort, sa réponse tient en un mot : « Enorme. »

« On ne peut nier que son engagement aurait non seulement de l’impact sur l’objectif d’aller chercher la médaille d’or, mais aussi sur la stature du programme » développe-t-il. « Ça ne fait aucun doute. C’est un effort de groupe de façonner ce programme pour que quelqu’un comme Ben Simmons, notre premier All-Star australien, dise : ‘Eh comment, je veux revenir, que je sois blessé ou ci ou ça, peu importe, je veux faire partie de l’aventure’. »

La balle est dans le camp du meneur des Sixers, qui n’a jamais semblé très intéressé par la sélection…