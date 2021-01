Team USA : une pré-sélection de 60 joueurs pour les Jeux olympiques de Tokyo

On ne sait pas si les Jeux olympiques de Tokyo auront lieu, mais six mois, jour pour jour, avant le début de la compétition, ESPN annonce que la Fédération américaine a déjà envoyé 60 invitations. Il s’agirait de la liste de 44 noms, dévoilés en février 2020, à laquelle la fédé’ a ajouté 16 joueurs supplémentaires. On trouverait ainsi, en plus, Zion Williamson et Christian Wood sous les panneaux, mais aussi les meneurs Trae Young et Ja Morant.

Le comité de sélection vise très large pour deux raisons. D’abord, parce que les joueurs qui disputeront les Finals 2021 n’ont quasiment aucune chance d’être à Tokyo puisque le timing sera trop juste : un éventuel Game 7 aura lieu la veille du début des JO. Ensuite parce que chaque année, il y a des blessures et des forfaits pour raisons personnelles, et la fédération ne veut surtout pas revivre le cauchemar de la dernière Coupe du monde.

Voici la liste des 44 joueurs qui étaient présents dans la pré-sélection de février 2020. C’est Gregg Popovich qui entraînera toujours l’équipe, avec Steve Kerr, Jay Wright et Lloyd Pierce comme assistants.

LA PRÉ-SÉLECTION DE 44 JOUEURS

MENEURS/ARRIÈRES

Stephen Curry – Damian Lillard – Kyrie Irving – Chris Paul – Russell Westbrook – Mike Conley – Kemba Walker – Kyle Lowry – Marcus Smart – Derrick White – Malcolm Brogdon – James Harden – Klay Thompson – Bradley Beal – Devin Booker – DeMar DeRozan – Donovan Mitchell – Victor Oladipo – Joe Harris

AILIERS/AILIERS FORTS

LeBron James – Kevin Durant – Kawhi Leonard – Paul George – Jimmy Butler – Jayson Tatum – Jaylen Brown – Harrison Barnes – Khris Middleton – Tobias Harris – Gordon Hayward – Kyle Kuzma – Brandon Ingram

INTÉRIEURS

Anthony Davis – Bam Adebayo – LaMarcus Aldridge – Kevin Love – Montrez Harrell – Draymond Green – Myles Turner – Andre Drummond – Brook Lopez – Mason Plumlee – Dwight Howard – Javale McGee