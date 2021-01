Les responsables des Jeux olympiques de Tokyo veulent toujours maintenir la compétition

Alors que le premier ministre japonais Yoshihide Suga a assuré vouloir des Jeux olympiques dans un environnement « sûr », les organisateurs de la compétition ont réaffirmé leur volonté de maintenir la compétition, qui doit avoir lieu entre le 23 juillet et le 8 août prochain, après son report en 2020. Et ce malgré la persistance de la pandémie du Covid-19 et le renouvellement de l’état d’urgence sanitaire dans la région de Tokyo pour un mois.

« Cette déclaration d’urgence offre une opportunité de maîtriser la situation de Covid-19 et de faire en sorte que Tokyo 2020 planifie des Jeux sûrs cet été, nous allons procéder aux préparatifs nécessaires en conséquence » annonce les responsables des Jeux dans un communiqué.

Il y a quelques jours, le Comité international olympique (CIO) avait insisté sur l’importance de vacciner les athlètes, pour la bonne tenue des épreuves mais également pour le message que cela envoie.

Dans le même temps, le Japon n’a toujours pas donné l’autorisation pour commencer la campagne de vaccination, et si Yoshihide Suga mise sur la fin février pour son lancement, l’entreprise Moderna planche plutôt sur le mois de mai selon Reuters. Soit deux mois avant le début de la compétition.