Avec leur 18e choix, les Mavericks ont décidé de miser sur Josh Green et ce profil de « 3&D » que tout le monde recherche à la Draft une fois que les potentielles stars de la lottery sont passées.

Les Mavericks espèrent faire de l’Australien de tout juste 20 ans un bon petit soldat. Le discours colle déjà. « J’arrive comme rookie donc ça me va complètement d’être chargé du sale boulot » assure-t-il chez ESPN. « J’adore défendre, faire des allers-retours, me battre. J’ai le sentiment d’être là pour faire des actions importantes, et ça ne peut qu’aider Dallas. J’arrive avec cet état d’esprit, prêt à apprendre des gars plus vieux, de Luka. Il faut se donner à 100% au quotidien, faire n’importe quoi pour aider l’équipe. »

Le plaisir de se jeter au sol ou de provoquer des passages en force

Il faut savoir raison garder quand on est débutant, jongler entre dévouement et ambition. L’arrière ne s’y trompe pas, à l’image de ce qu’il répondait en entretien quand on lui demandait son modèle en NBA : Josh Richardson.

Il était loin d’imaginer qu’il allait commencer sa carrière à ses côtés. « Il a un gros impact sur le terrain, c’est un très bon leader, il défend » liste-t-il. « Avoir la chance de m’entraîner contre quelqu’un comme lui tous les jours, l’avoir comme vétéran, c’est génial. Je pense que je peux apprendre et progresser avec lui. »

Conscient que son avenir en NBA passe en premier lieu par la défense, l’ancien coéquipier de Zeke Nnaji et Nico Mannion à Arizona (12 points à 36% de loin, 4.6 rebonds, 2.6 passes et 1.6 interception de moyenne) veut capitaliser sur son appétence à se sacrifier pour la victoire. « J’adore gagner » souligne celui qui porta son lycée d’IMG Academy au titre de champion des États-Unis.

« J’essaie de construire mon jeu autour de la victoire. J’adore ça, je suis un gars compétitif, c’est important pour une équipe. Beaucoup de joueurs ne veulent pas faire de petites actions dans un match, comme se jeter par terre ou prendre un passage en force, mais je vois ça comme des actions qui font gagner, pour lesquelles je suis prêt à me sacrifier. Pour l’équipe, pour gagner, pour changer le momentum d’un match. »