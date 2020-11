Après Dante Exum et Joe Ingles, verra-t-on un nouvel Australien au Jazz la saison prochaine ? C’est possible puisque la franchise a testé Josh Green, un arrière/ailier né en Australie, arrivé aux Etats-Unis à l’âge de 13 ans. Coéquipier de Nico Mannion à Arizona, il est attendu entre les 20e et 40e places et justement, Utah possède le 23e choix. C’est un « one-and-done » comme l’étaient Devin Booker ou Tyler Herro à ce poste, et il y a peut-être une très bonne pioche à effectuer en deuxième partie de premier tour.

« C’est un athlète NBA » estime un scout interrogé par le New York Post. « Il excelle sur le jeu de transition, et il a du potentiel comme défenseur grâce à sa vigilance. Il a sans doute besoin d’améliorer son shoot extérieur« .

En fait, Josh Green est présenté comme un futur « 3&D » en NBA avec son 1m98 pour 2m08 d’envergure. En défense, il est présent sur les lignes de passe, et peut « switcher » sur les trois postes extérieurs. Il est costaud sur ses jambes et tient le choc face à des joueurs plus grands et plus lourds.

En attaque, il est très à l’aise sur contre-attaque, et il n’hésite pas à attaquer le cercle. Il voit bien le jeu, et son jeu sans ballon est intéressant car il est toujours à la recherche de l’espace libre. Comme il a parfois jouer meneur la saison dernière, on constate qu’il est très facile balle en main, et que les fondamentaux et les appuis sont sûrs. Le « spin move » est maîtrisé, et il aime faire le spectacle. Ce qui donne un jeu à risques et donc quelques balles perdues, mais aussi de belles passes.

Son 36% à 3-points est correct, même si certains scouts critiquent sa gestuelle trop lente pour un shooteur. Ce qu’on constate, c’est que le geste est beau et pur, mais qu’il a tendance à écarter sa main droite après le tir. C’est toutefois un vrai geste de shooteur, plutôt à l’aise en bout de chaîne, et non en catch-and-shoot dès la sortie d’écran. Sur ce qu’on a vu, ce n’est pas un acharné du tir de loin, et il est plutôt du genre à ne pas forcer.

« Il peut shooter et défendre, mais il pourrait rester un projet » prévient Fran Fraschilla, qui ajoute : « Dans cette Draft, il n’y a pas de différence entre la 20e et la 40e place. »

Nos confrères de The Ringer et Envergure l’imaginent aux Sixers, qui possèdent le 21e choix. À Basket USA, on le voit aux Nuggets à la 22e place.

Stats 2020 : 12 points, 4.6 rebonds, 2.6 passes et 1.6 interception de moyenne.