Cameron Thomas, ce rookie qui n’a jamais froid aux yeux

Pourtant privés de Kevin Durant et Kyrie Irving, et de Ben Simmons évidemment, les Nets ont livré un match héroïque la nuit dernière sur le parquet du Madison Square Garden des Knicks. Menés de 28 points durant la première mi-temps, et de 18 points à l’entame du quatrième quart-temps, les hommes de Steve Nash ont inversé la tendance dans le « money-time », pour un « hold-up » parfait face à leurs voisins, qui continuent de sombrer.

En grande difficulté durant les trois premiers quart-temps (5 points à 2/11 aux tirs), Cameron Thomas a été l’homme fort de sa formation durant le dernier acte. Sur les 12 dernières minutes de la rencontre, il a inscrit 16 points, dont le tir de la gagne, qui fait passer les Nets à +6 à 7 secondes de la fin du match, un « step-back » plein de sang-froid sur le museau de Quentin Grimes, pourtant un bon défenseur sur l’homme.

En l’absence des deux stars du club, les responsabilités offensives lui reviennent en fin de partie, et Steve Nash n’y voit pas d’inconvénient.

« On sait de quoi Cam est capable. On l’a vu durant la Summer League, on l’a vu à plusieurs reprises cette saison » expliquait le coach des Nets. « Il adore ces moments. Il y a un gène qui doit exister pour ces choses-là, et il l’a. Il croit en lui, et je crois qu’il vit pour ces moments. C’est quelque chose en lui, c’est rare. C’est un talent inné. »

« Il restait 10 secondes sur l’horloge des 24 secondes, et j’ai vu le coach qui disait à tout le monde de s’écarter, donc je savais que c’était mon moment, c’était du 1-contre-1 » livrait après coup le héros de la soirée. « Je suis bien content d’avoir marqué car j’étais en galère avec mon tir, j’étais à 1/10 pour commencer, je n’attirais aucune faute, donc j’ai continué à batailler. Je suis content que ça ait tourné en notre faveur. »

Après avoir traversé une grosse période de turbulences, marquée par 11 défaites consécutives, les Nets viennent d’enchainer deux victoires avant le « break » du weekend All-Star. Idéal pour faire le plein de confiance avant la dernière ligne droite de la saison… ainsi que le retour de Kevin Durant et les débuts de Ben Simmons.