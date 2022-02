S’incliner après avoir mené de 28 points, du jamais-vu chez les Knicks en 30 ans

Temps-mort des Nets, avec un peu moins de neuf minutes à jouer dans le second quart-temps. Obi Toppin vient d’offrir déjà 27 points d’avance à son équipe (50-23). Steve Nash, qui s’est levé de son banc, tape des mains pour tenter de remobiliser ses troupes. Le technicien ne s’imagine sans doute pas le scénario qui va suivre…

Son équipe va faire passer les Knicks du rêve au cauchemar. Après avoir compté jusqu’à 28 points d’avance dans ce deuxième quart-temps, les locaux ont sombré en seconde période. 8/26 sur les tirs non contestés après la pause, aucun point en transition après en avoir inscrits 22 en première période, 38 points encaissés dans le quatrième quart-temps, leur pire cette saison… ESPN a compilé des chiffres plus terribles les uns que les autres.

Le discours de Tom Thibodeau passe-t-il toujours ?

Le plus significatif est que c’est déjà la troisième fois dans le mois que les Knicks gâchent une avance de 20 points, du jamais vu en 25 ans. Et que, s’incliner malgré 28 points d’avance est une première chez eux depuis 30 ans.

« Il faut jouer dur avec une avance importante », rappelle Tom Thibodeau. « On doit comprendre comment jouer avec une avance, et on ne l’a pas fait, pas bien fait. On vient d’en parler, évidemment, on fait beaucoup de bonnes choses pour construire cette avance. »

Le technicien new-yorkais ne peut pas jeter la belle entame de match de son équipe avec un trio Julius Randle – Evan Fournier – Quentin Grimes très en réussite au cœur d’un premier quart-temps terminé avec 38 points inscrits, puis 65 à la pause. Sauf que seul le résultat final compte.

« C’est compliqué », qualifie Taj Gibson. « Lâcher une grosse avance, en ce qui me concerne, c’est juste un truc mental. Ce n’est pas un problème d’organisation. Il s’agit d’avoir la résilience pour surmonter les événements et dernièrement, on n’a pas été capable de le faire comme l’année dernière. »

Malgré un effectif stabilisé, les Knicks 2022 n’ont plus grand-chose à voir avec les Knicks 2021 en termes d’engagement et de régularité. Cette tendance à gâcher des avances importantes en février en est la preuve.

Julius Randle, selon qui le discours de Tom Thibodeau « résonne toujours clairement dans le vestiaire », décrit « des hauts et des bas. On a de bons moments, des mauvais. Mais c’est dur. On a l’impression qu’on devrait être meilleurs que ce qu’on est en ce moment. Mais ce n’est pas le cas, il ne faut pas s’attarder dessus. Il faut garder un pied devant l’autre et continuer à essayer de retourner la situation. Continuer à essayer d’arranger les choses. »

Un calendrier de feu à la reprise

Pas le plus facile pour une équipe qui vient de concéder un troisième revers de suite, qui plus est face à trois équipes privées de superstars en ce moment (Blazers, Thunder et Nets donc). À la mi-janvier, les New-Yorkais avaient rebasculé dans le positif (22 victoires – 21 défaites). Depuis, le bilan est de trois victoires et treize défaites pour les Knicks (25-34), relégués à plus de six matches du Top 8 à l’Est.

Pour réagir après le « All-Star break », Tom Thibodeau est susceptible de réagir sa copie. « Tout est sur la table maintenant. Il faut que ce soit basé sur le mérite. Je ne vais pas donner des minutes juste pour donner des minutes », prévient le coach. « Il est encore temps. On doit reprendre notre souffle, prendre du recul et bien regarder bien où nous en sommes. Cela commence par soi, que peut-on faire mieux individuellement ? Et ensuite l’apporter au groupe. L’esprit d’équipe doit être la priorité des deux côtés du terrain. »

Son équipe a une semaine devant elle pour faire cette introspection. Après la pause, les Knicks vont reprendre avec un calendrier très compliqué : réception du Heat et des 76ers, puis leur plus long « road trip » de l’année (76ers, Suns, Clippers, Kings, Mavs, Grizzlies, Nets)…