Donovan Mitchell ironise sur Rudy Gobert : « Pour des personnes qui se détestent, je trouve qu’on joue plutôt bien ensemble »

Si le Jazz brille collectivement depuis maintenant cinq saisons et demie, l’ambiance n’a pas toujours été au beau fixe dans l’équipe, et plus précisément dans le vestiaire mormon. D’après certains, elle ne serait d’ailleurs pas prête de l’être, puisque des tensions entre Donovan Mitchell et Rudy Gobert auraient refait surface, ces dernières semaines.

En cause : les déclarations du pivot français, survenues à la mi-janvier, où il expliquait que Utah n’avait pas encore acquis la culture de la gagne des Warriors, ou même des Suns. Estimant que, défensivement, les hommes de Quin Snyder n’étaient pas au point, en comparaison avec les deux meilleures franchises de la conférence Ouest.

« Vous ne devez pas forcément être les meilleurs amis du monde quand vous travaillez avec quelqu’un »

Forcément, les mots de Rudy Gobert sont arrivés jusqu’aux oreilles de Donovan Mitchell, l’autre All-Star du groupe. D’autant que beaucoup de personnes ont vu des critiques déguisées de la part du triple Défenseur de l’année, envers son coéquipier de 25 ans, lorsqu’il a pris en exemple le cas de Devin Booker, à Phoenix.

Un mois plus tard, l’arrière du Jazz est donc revenu sur la nature de sa relation avec son intérieur de 29 ans, pour Yahoo! Sports.

« Tout va bien entre nous, je tiens à ce que ce soit dit publiquement », confie ainsi le 13e choix de la Draft 2017. « Je lui fais souvent la blague : ‘Pour des personnes qui se détestent, je trouve qu’on joue plutôt bien ensemble’. Et nous pouvons être encore meilleurs. Nous sommes concentrés sur le fait de gagner, nous avons un objectif commun. C’est tout ce qui compte. Vous ne devez pas forcément être les meilleurs amis du monde quand vous travaillez avec quelqu’un. Tout ce qui compte, c’est d’avoir un objectif commun, qui profite à l’équipe. Je pense qu’aucun de nous ne se soucie de ce qui se dit autour de lui. Nous voulons simplement gagner. »

Un objectif commun qui les unit

Une façon pour Donovan Mitchell de préciser que les commentaires de Rudy Gobert n’ont pas écorné une fois de plus sa relation avec le Français, déjà fragilisée depuis bientôt deux ans, et l’apparition du Covid-19 en NBA. Bien que « Spida » aurait préféré que les remarques du pivot All-Star ne sortent pas dans la presse…

« Chacun exprime les choses à sa manière », estime-t-il à ce propos. « Je pense qu’il aurait été préférable de ne pas faire ça en public, mais de l’eau a coulé sous les ponts pour moi depuis, pareil pour l’équipe. Quand deux personnes sont aussi compétitives, vous voulez quoi qu’il arrive être le meilleur. Je préfère ça que l’inverse. Je suis trois fois All-Star, il est trois fois Défenseur de l’année [et trois fois All-Star également, ndlr], donc nous allons trouver des moyens de progresser, tant individuellement que collectivement. »

En clair, Donovan Mitchell n’a que faire des critiques qui peuvent être émises à son égard, aussi bien par son équipe que par les médias, et il ne sera jamais du genre à répondre ou laver son linge sale en public. Préférant calmer le jeu à la place, donc.

« Je suis quelqu’un de silencieux, car je préfère laisser les choses se dérouler d’elles-mêmes, ça ne me dérange pas », ajoute-t-il. « Tant que les choses vont bien avec mes coéquipiers et mes entraîneurs, c’est tout ce qui compte. J’ai toujours fonctionné comme ça. Tout le monde aura forcément quelque chose à redire, mais il est important de comprendre que ça fonctionne de la sorte en NBA. Les gens peuvent parler, mais ce qu’ils disent n’est pas nécessairement vrai. Parfois, il ne s’agit que de simples paroles. »

« Spida » veut poursuivre son ascension

Ses paroles, Donovan Mitchell espère d’ailleurs bien les transformer en actes, quand il lui est demandé d’évoquer ses objectifs individuels et collectifs, pour les cinq prochaines années. Sans préciser, toutefois, s’il comptait les atteindre à Salt Lake City, ou ailleurs (à New York ?)…

« Être champion NBA et MVP, plus d’une fois, c’est l’objectif », annonce-t-il, plein de confiance en lui. « Je veux gagner, c’est tout ce que je vise. Dès que je me réveille et dès que je m’entraîne, c’est pour remporter un titre. Je me demande comment faire pour y arriver, comment faire pour devenir la meilleure version de moi-même, dans le but de gagner. Si vous n’arrivez pas à faire ça par vous-même, alors vous n’allez jamais réussir. »

Parfois comparée au tandem Kobe Bryant – Shaquille O’Neal en son temps, en raison des tensions qui ont pu (et peuvent toujours ?) exister entre chacun de ses membres, la paire Donovan Mitchell – Rudy Gobert souhaite justement y être comparée, à en croire l’arrière du Jazz.

Mais pour une toute autre raison, bien plus positive que négative : « J’espère bien, car ils ont remporté trois titres », répond-il à ce propos, en guise de conclusion.