Pour Rudy Gobert, le Jazz n’a pas encore cette culture de la gagne des Suns et des Warriors

Entre la longue série de victoires des Grizzlies et les difficultés à exister sans Rudy Gobert, qui était à l’isolement depuis quelques jours, le Jazz a récemment quitté le podium de l’Ouest et perdu sa troisième place.

Le retour du pivot français devrait permettre à Utah de rapidement retrouver son niveau et sa défense. Car sans lui, c’était opération portes ouvertes avec 121 points encaissés de moyenne sur les quatre derniers matches, tous perdus…

« On pouvait voir qu’il n’y avait pas vraiment de communication », regrette Gobert au Salt Lake Tribune, en parlant de la défaite contre les Cavaliers. « Pour un compétiteur, ce n’est jamais facile de voir son équipe perdre des matches. Mais je pense que parfois, une série difficile, ça peut nous rendre meilleur. Peut-être que si on avait gagné ce match contre Detroit ou celui face à Indiana, on n’aurait pas mis le doigt sur certaines choses, pour s’améliorer. Un moment difficile permet de plonger en profondeur et de travailler nos habitudes. »

Ce qui est nécessaire d’après le Français, qui voit finalement dans cette série de quatre revers de rang un mal pour un bien. « En ce moment, on n’est pas au niveau d’une équipe qui vise le titre », assure-t-il.

« Devin Booker se bouge le cul en défense, je le vois par rapport à il y a deux ans »

Le triple meilleur défenseur de l’année met évidemment l’accent sur la défense et constate la différence avec la concurrence à l’Ouest. Le Jazz présente la 13e défense la plus efficace de la ligue alors que la franchise de Salt Lake City était systématiquement dans le Top 3 depuis 2017/2018 (sauf en 2019/2020).

« Les Suns et les Warriors sont devant nous en matière de bonnes habitudes, d’habitudes qui font gagner », estime le All-Star, alors que Golden State a effectivement la meilleure défense de la NBA, Phoenix la deuxième et que les deux franchises dominent leur conférence. « Les joueurs prennent chaque match de manière personnelle. Devin Booker se bouge le cul en défense, je le vois par rapport à il y a deux ans. Des joueurs comme ça se donnent et sont fiers de défendre, de stopper leur adversaire. Ils font ce qu’il faut défensivement pour faire partie d’une culture de la gagne. Je pense qu’on n’y est pas encore, mais on peut le faire. »

Les plus cyniques verront dans l’éloge de Booker, par Gobert, une attaque indirecte vers son coéquipier Donovan Mitchell, qui n’est clairement pas aussi concerné en défense qu’en attaque…