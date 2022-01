Sans Rudy Gobert, Utah recherche de l’impact défensif

La défaite de la veille était plutôt encourageante. Sans ses cinq titulaires, le Jazz avait ainsi fait souffrir les Raptors à Toronto. Le revers face aux Pacers, qui restait sur six défaites consécutives et alors que quasiment toute la troupe de Quin Snyder était revenue, est par contre problématique…

« Honnêtement, on s’est infligé ça à nous-mêmes. C’était un match à notre portée. On s’est tiré une balle dans le pied dans différents domaines », pestait ainsi Donovan Mitchell. « À un moment donné, si on veut jouer le titre, il faut le prouver chaque putain de soir. Et on ne l’a pas fait lors de cette rencontre. »

Utah n’a ainsi jamais trouvé la solution pour contrôler le pick-and-roll entre Lance Stephenson et Domantas Sabonis. Sans Rudy Gobert, c’est forcément plus compliqué de ce côté du terrain pour le Jazz, tant le Français contrôle la raquette. Mais c’était quand même beaucoup trop facile pour « Born Ready » et son compère de jeu…

« Il faut qu’on soit plus agressifs défensivement. Ce n’est pas notre identité. On a offert beaucoup de paniers faciles, surtout à Sabonis en début de match », confirmait Bojan Bogdanovic. « Notre effort global doit être bien meilleur. C’est vraiment une très mauvaise défaite, une très mauvaise défaite pour nous. »

Le Croate ne comprend pas comment son équipe peut connaître de tels trous d’air défensifs, évoquant « un manque de concentration et de sérieux » inadmissibles pour une équipe qui vise le titre suprême.

De son côté, Quin Snyder espère que ses joueurs retiendront la leçon pour la suite.

« C’est un match que nous pouvions gagner, et le fait que nous ne l’ayons pas fait, ça fait mal », a conclu le coach. « Cela va nous ronger. J’espère que cela va nous pousser pour Detroit (lundi) et le reste du mois. C’est un match qu’on aurait gagné en faisant un peu plus attention aux détails et en faisant tout un petit peu mieux. »