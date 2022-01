Le MVP de la nuit | Propulsé par Lance Stephenson, Domantas Sabonis donne le tournis au Jazz

Après six défaites consécutives, les Pacers ont profité de l’absence de Rudy Gobert pour arrêter leur mauvaise série face au Jazz. C’est Domantas Sabonis qui a fait la chanson aux intérieurs de Salt Lake City toute la soirée, pour exploser son record en carrière avec 42 points (18/22 au tir !), plus 6 rebonds et 3 passes.

C’est surtout l’association avec Lance Stephenson sur le pick-and-roll qui a fait plier Utah, « Born Ready » parvenant toujours à servir le Lituanien pour maîtriser le « money time », et battre lui son record à la passe.

« Lance apporte juste une atmosphère différente » explique ainsi Rick Carlisle au sujet de l’arrière, auteur de 16 points et 14 passes décisives (dont 10 pour Domantas Sabonis). « Il y a une étincelle dans sa personnalité. Il apporte un changement de disposition, avec son langage corporel et son enthousiasme. Avec le ballon, il peut déclencher beaucoup de choses. Il a la capacité à être imprévisible mais quand même sous contrôle. Ce qui est fascinant, c’est qu’il est altruiste. Il est généreux et il donne de l’énergie. »

Il a ainsi bien nourri son compère lituanien, face à une défense d’Utah qui n’a jamais trouvé la clé face au duo.

« On peut jouer ensemble, maintenant que je connais les systèmes », a ainsi expliqué Lance Stephenson, qui est actuellement dans son troisième passage chez les Pacers. « Les deux premiers matchs, je ne connaissais pas les systèmes. Je ne connaissais pas tous mes coéquipiers. Je faisais simplement des lectures de jeu. »

Il n’y a rien de très compliqué dans sa performance de la nuit face à Utah, Lance Stephenson ayant surtout fait parler sa lecture du pick-and-roll pour garder la défense sur les talons puis offrir de bons ballons à Domantas Sabonis, qui a ensuite affiché sa technique, son toucher mais également sa confiance.

« C’est un joueur très intelligent, qui sait jouer. On adore l’avoir avec nous », commentait simplement le Balte.