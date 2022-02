Le MVP de la nuit | L’incroyable efficacité de DeMar DeRozan

Quelle leçon de DeMar DeRozan ! Alors que les Spurs ont poussé les Bulls dans leurs retranchements, le All-Star a encore pris les choses en main, inscrivant 13 points dans les quatre premières minutes du quatrième quart-temps, avant que Gregg Popovich n’envoie des prises à deux… qu’il a utilisées pour servir ses coéquipiers.

Il finit ainsi le match avec 40 points à 16/24 au tir, sans aucun shoot à 3-points, et 7 passes !

« Pour être honnête, j’adore avoir la main chaude parce que je n’ai plus à shooter » expliquait-il d’ailleurs après la victoire. « Je peux alors attirer l’attention et offrir des tirs. C’est mon approche des quatrièmes quart-temps. Être agressif. Marquer. Que ce soit en allant sur la ligne des lancers ou sur mes spots, pour forcer la défense à faire des choix. Et à partir de là, je peux la disséquer en faisant des passes. »

Une faculté à jouer avec les défenses adverses qui impressionne une nouvelle fois son coach, Billy Donovan.

« Ce qui est incroyable, ce n’est pas seulement sa capacité à marquer à ce niveau, c’est son intelligence de jeu » détaille le coach. « Il génère beaucoup de choses en attaque. Clairement, après quatre ou cinq minutes dans le dernier quart-temps, ils ont décidé de le trapper, pour l’obliger à lâcher le ballon. Mais il ne force rien, il fait le bon choix. Quand ils ont commencé à le trapper, il l’a immédiatement vu. Et il a trouvé les ouvertures. Il n’a pas essayé de se sortir des prises à deux en dribblant ou de faire des choses qui auraient pu lui faire perdre la balle. Ça en dit beaucoup sur son talent. Le fait de se dire : ‘Ok, je suis sur une série incroyable. Mais au lieu de forcer face à deux gars, je vais trouver quelqu’un d’ouvert. Allons trouver le joueur ouvert’. »

Un chirurgien en pleine maîtrise

DeMar DeRozan semble avoir atteint sa plénitude individuelle. Il maîtrise ses forces à la perfection. Les défenseurs adverses sont toujours surpris par les grands joueurs, mais les très grands joueurs sont ceux dont on sait ce qu’ils vont faire, mais qui restent malgré tout impossibles à arrêter. C’est là où l’ancien Raptor se trouve actuellement.

« Il ne s’agit pas seulement des points. Je pense que c’est pour moi le confort d’être le joueur que je suis dans ma 13e année en NBA. La confiance. Le ressenti. Les coéquipiers que j’ai. L’organisation. Je ne fais que tenir compte de tout cela. C’est quelque chose qui me convient bien. Pas seulement le fait de marquer des points. J’ai toujours marqué des points. C’est le fait de pouvoir être libre et de jouer encore à un haut niveau. »

Avec ce sixième match de suite à plus de 35 points, à plus de 50% de réussite, DeMar DeRozan rejoint Wilt Chamberlain dans l’histoire, seul « The Stilt » ayant atteint un tel niveau d’efficacité…

Pour Billy Donovan, l’efficacité de son leader est « époustouflante » alors que l’intéressé, qui avait pourtant débuté le match par un 1/6 au tir, décrit sa façon de s’adapter et de corriger les problèmes en cours de rencontre comme un chirurgien, qui analyse en permanence tous les facteurs pour trouver les bonnes corrections.

« Il y a tellement de choses qui me viennent à l’esprit quand je rate un tir. Est-ce que j’ai mis assez d’effet ? Était-il court ? Est-ce qu’il est mal sorti de ma main ? Est-ce que c’était mon positionnement, mon rythme ? C’est juste que je dois comprendre pour le prochain tir, afin de savoir quoi faire. »