DeMar DeRozan (40 points) joue un très vilain tour aux Spurs

Tout le monde ne parle que de Nikola Jokic et Joel Embiid, mais DeMar DeRozan évolue lui aussi à un niveau de MVP, depuis le début du mois de février. Et sa performance de cette nuit ne pourra que renforcer sa candidature.

En effet, avec ses 40 points et 7 passes décisives (à 16/24 aux tirs), l’ailier de 32 ans a une fois de plus été immense pour guider les Bulls vers la victoire, face à des Spurs accrocheurs et longtemps en mesure de l’emporter (120-109).

Sauf que l’ancien joueur de San Antonio, auteur de la bagatelle de 19 points dans le seul quatrième quart-temps (remporté 37-20 par son équipe), s’est surpassé sur la fin pour permettre à Chicago de décrocher un quatrième succès consécutif. Et ainsi renforcer sa place dans le Top 3 de la conférence Est.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— DeMar DeRozan, un finish de folie. Le joueur des Bulls est actuellement sur une autre planète, et il n’y a qu’à revoir son quatrième quart-temps pour s’en convaincre. Son équipe dans le dur, le All-Star a sorti son costume de super-héros pour remettre Chicago dans la partie, à coups de lancers et paniers à mi-distance ou dans la peinture. Inarrêtable, il a donc multiplié les réussites, de manière à redonner les commandes aux siens et signer là son 6e match de rang à 35+ points. En plus de confirmer son niveau de jeu actuel, juste démentiel et qui lui a valu d’être élu « Player of the week » ! Ce que l’on ne peut que comprendre…

— Quand San Antonio s’effondre en douze minutes. Pendant trois quart-temps, les Spurs ont fait ce qu’il fallait dans le jeu pour se donner la possibilité de décrocher un troisième succès d’affilée. Certes nettement dominés au rebond (33 à 53), les Texans se sont appuyés sur leur collectif (cinq joueurs à plus de 10 points, avec 28 passes décisives et 7 ballons perdus), mais aussi sur les pertes de balle adverses (16, leur accordant 20 points dans la foulée), pour faire la course en tête. Sauf que, surclassés dans le dernier acte, les hommes de Gregg Popovich ont dû rendre les armes devant la maîtrise de DeMar DeRozan et consorts…

— Nikola Vucevic et Coby White, parfaits en tant que lieutenants. Dans l’ombre de l’insaisissable DeMar DeRozan, et sans Zach LaVine, la paire Vucevic/White a également livré un très bon match. D’un côté, le pivot a compilé 25 points, 16 rebonds et 5 passes, alors que le meneur a quant à lui terminé avec 24 points, 5 rebonds et 6 passes. Exemplaires dans le premier quart-temps, dans la raquette ou derrière l’arc, avant de progressivement laisser DeRozan prendre le relais, Vucevic et White confirment eux aussi leur belle forme du moment, dans cette équipe de Chicago affaiblie mais toujours combative.

TOPS/FLOPS

✅ Lonnie Walker IV. Symbole de la très nette domination de la « second unit » texane, l’arrière des Spurs a parfaitement tenu son rôle d’étincelle en sortie de banc. Avec ses 21 points, à 9/17 aux tirs, il termine ainsi meilleur marqueur de son équipe, s’étant principalement distingué dans le troisième quart-temps, où il a inscrit 9 unités (dont un dunk terrible en contre-attaque), pour donner le momentum de la partie à San Antonio. Malgré la défaite, le 6e homme de Gregg Popovich aura donc fait le taf cette nuit, sur le plan offensif. On aurait aussi pu en dire de même de Doug McDermott (19 points).

⛔ Le banc de Chicago. Si DeMar DeRozan, Nikola Vucevic et Coby White ont assuré côté Bulls, impossible d’en dire autant de la « second unit » de leur franchise, mangée par celle des Spurs (12 points, contre 40 en face…). Comme ils sont handicapés par les blessures, les hommes de Billy Donovan doivent s’en remettre presque exclusivement à leur cinq de départ pour exister et se donner une chance de gagner. Certes plein de bonne volonté, les limités Derrick Jones Jr, Troy Brown Jr, Tony Bradley et Matt Thomas ont néanmoins du mal à apporter autrement que dans l’énergie et la combativité.

⛔ Devin Vassell. Après trois matchs intéressants (17.3 points de moyenne), le jeune arrière des Spurs est rentré dans le rang aujourd’hui, ne terminant qu’avec 5 points au compteur, à 2/10 aux tirs (dont 0/4 à 3-pts). Dans l’incapacité de trouver son rythme offensivement, il s’est en prime fait dominer défensivement, tantôt au marquage de DeMar DeRozan, tantôt au marquage de Coby White. Ce qui a inévitablement poussé Gregg Popovich à lui préférer un Lonnie Walker IV bien plus inspiré.

LA SUITE

Chicago (37-21) : réception de Sacramento, dans la nuit de mercredi à jeudi (02h00).

San Antonio (22-36) : déplacement à Oklahoma City, dans la nuit de mercredi à jeudi (02h00).