Stats & Highlights | Utah garde la forme, Toronto prend une gifle

Avant son déplacement à Los Angeles pour affronter les Lakers, le Jazz a conclu sa série de six matches à domicile avec une nouvelle victoire, la sixième de rang, avec le retour tant attendu et réussi de Rudy Gobert.

Pour les Raptors, après la défaite sur le fil contre les Nuggets, la suite est brutale, avec une défaite de 30 points face aux Pelicans. Enfin, Denver a enchaîné contre Orlando et Washington écarté Detroit.

Washington – Detroit : 103-94

Après une première mi-temps assez équilibrée, même si les Wizards avaient fait un petit écart, les Pistons ont eu deux fois, en seconde période, l’occasion de passer devant. D’abord en fin de troisième quart-temps. Mais Ish Smith puis Kyle Kuzma, avec sept points en 80 secondes, permettent à Washington de prendre neuf unités d’avance.

Puis en dernier acte, mais là, ce sont les hommes de Wes Unseld Jr. qui se tirent une balle dans le pied avec quatre minutes sans panier. Mais Detroit n’en profite pas et les Wizards passent alors un 9-0 et c’est terminé. Huitième défaite consécutive pour les troupes de Dwane Casey.

Wizards / 103 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval K. Kuzma 38 10/18 1/4 2/3 0 7 7 2 1 0 4 1 +11 23 20 C. Kispert 33 4/9 2/7 0/0 0 4 4 0 1 1 1 0 +5 10 9 T. Bryant 20 3/7 0/1 5/5 3 1 4 2 4 0 0 0 -7 11 13 R. Neto 28 5/11 0/4 1/2 0 4 4 3 4 4 3 0 0 11 12 K. Caldwell-Pope 35 6/15 4/6 0/0 0 2 2 3 0 0 2 1 -5 16 11 A. Gill 26 3/4 0/0 0/0 4 2 6 2 2 0 2 1 +13 6 12 R. Hachimura 10 1/4 1/3 3/4 0 1 1 0 1 1 0 0 +6 6 4 D. Avdija 31 4/9 1/3 3/4 2 13 15 3 1 1 2 0 +13 12 23 I. Smith 20 4/8 0/1 0/0 1 1 2 6 2 1 1 0 +9 8 12 Total 40/85 9/29 14/18 10 35 45 21 16 8 15 3 103 Pistons / 94 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Grant 32 4/10 2/3 4/4 0 1 1 0 2 1 3 1 0 14 8 S. Bey 38 7/17 4/10 6/7 2 3 5 5 1 0 0 0 -3 24 23 I. Stewart 27 4/8 0/0 3/3 4 5 9 0 1 0 1 0 +1 11 15 C. Joseph 35 3/6 2/2 1/1 1 3 4 3 4 2 1 0 +6 9 14 C. Cunningham 27 5/16 0/5 2/2 0 4 4 4 4 1 2 0 -1 12 8 K. Olynyk 13 0/3 0/1 0/0 1 2 3 1 1 1 2 1 -8 0 1 M. Bagley III 21 4/10 0/0 2/6 3 5 8 1 1 0 0 0 -10 10 9 K. Hayes 12 0/5 0/1 0/0 1 0 1 3 1 0 2 0 -14 0 -3 H. Diallo 21 3/7 0/0 4/4 1 5 6 1 2 1 0 1 -13 10 15 R. McGruder 12 2/3 0/1 0/0 0 3 3 1 2 1 0 0 -3 4 8 Total 32/85 8/23 22/27 13 31 44 19 19 7 11 3 94

New Orleans – Toronto : 120-90

Une soirée sans pour les Raptors. Les Canadiens ont encaissé un 15-4 pour commencer, avant ensuite de traverser quatre minutes sans panier marqué. En début de deuxième quart-temps, ils ont déjà quinze points de retard et il n’y aura plus de match.

Le collectif des Pelicans brille avec 36 passes décisives, dont huit pour Brandon Ingram, et 58% de réussite au shoot. Pour sa première victoire à New Orleans, C.J. McCollum inscrit 23 points. Les Raptors prennent une gifle de trente points alors qu’ils ont tout de même pris 20 rebonds offensifs et marqué 24 points en seconde chance. Sans ça, l’addition aurait été encore plus salée.

Pelicans / 120 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval B. Ingram 29 4/7 0/2 2/3 0 11 11 8 3 1 2 2 +15 10 26 H. Jones 27 5/8 1/2 0/0 0 1 1 5 3 0 1 0 +11 11 13 J. Valanciunas 29 6/9 0/1 6/6 1 8 9 4 3 0 3 2 +28 18 27 D. Graham 25 1/5 1/5 0/0 0 3 3 4 0 0 1 0 +27 3 5 C. McCollum 32 9/13 5/8 0/0 0 4 4 5 2 2 0 0 +24 23 30 G. Clark 18 2/4 2/3 0/0 0 5 5 2 1 0 0 0 +14 6 11 G. Temple 15 4/5 3/4 0/0 0 2 2 2 1 0 0 0 +8 11 14 T. Snell 14 3/6 2/5 0/0 0 2 2 1 3 0 1 0 +11 8 7 N. Marshall 5 3/5 2/4 0/0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 8 5 W. Hernangomez 7 1/5 0/1 0/0 1 2 3 0 1 0 0 1 -2 2 2 J. Hayes 20 6/7 0/0 2/3 2 1 3 1 3 0 0 1 +3 14 17 J. Alvarado 16 1/3 0/1 4/4 0 2 2 4 2 1 3 1 +11 6 9 T. Murphy III 5 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 Total 45/77 16/36 14/16 4 43 47 36 24 4 13 7 120 Raptors / 90 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval P. Siakam 33 7/19 0/2 4/5 3 2 5 1 0 0 2 0 -20 18 9 O. Anunoby 25 1/5 1/3 0/0 0 2 2 2 1 1 0 1 -23 3 5 S. Barnes 20 2/10 0/2 1/2 2 2 4 0 0 0 0 1 -25 5 1 F. VanVleet 31 6/15 4/9 4/4 2 3 5 2 1 1 1 0 -22 20 18 G. Trent Jr. 28 2/15 2/8 0/0 0 1 1 0 2 0 1 0 -25 6 -7 T. Young 12 2/5 0/1 0/0 3 1 4 1 0 1 1 0 -6 4 6 C. Boucher 23 3/5 0/2 9/12 4 3 7 0 1 0 0 0 -3 15 17 P. Achiuwa 15 1/4 1/1 3/4 0 5 5 1 3 0 1 0 -11 6 7 Y. Watanabe 5 0/1 0/0 3/4 1 1 2 0 1 0 0 1 0 3 4 J. Champagnie 3 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 -1 0 1 K. Birch 17 3/4 0/0 0/0 4 2 6 0 4 2 0 0 -5 6 13 M. Flynn 9 0/4 0/3 0/0 0 0 0 1 0 1 0 0 -4 0 -2 D. Banton 12 2/6 0/1 0/0 1 0 1 0 0 1 0 0 -5 4 2 S. Mykhailiuk 5 0/2 0/2 0/0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 Total 29/95 8/34 24/31 20 25 45 8 14 7 6 3 90

Denver – Orlando : 121-111

Victoire facile pour les Nuggets. Orlando a manqué son début de match, en étant maladroit, et rapidement, Denver a pris quinze points d’avance. L’écart se creuse encore en deuxième quart-temps.

En fin de troisième quart-temps, Bryn Forbes et DeMarcus Cousins accélèrent. Le Magic parvient enfin à revenir un peu, à douze points, à moins de sept minutes de la fin, puis à huit points dans les 90 dernières secondes. C’est encore trop important comme écart et Nikola Jokic se charge de tuer tout espoir de comeback avec un panier primé.

Nuggets / 121 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval Je. Green 27 6/12 2/7 3/4 0 3 3 3 1 0 2 0 +9 17 14 A. Gordon 32 4/6 2/3 0/0 1 5 6 3 2 1 5 0 +10 10 13 W. Barton 33 6/11 0/2 5/5 0 7 7 0 0 0 1 1 +8 17 19 N. Jokic 35 10/26 3/9 3/3 5 10 15 7 2 1 5 0 +7 26 28 B. Hyland 29 4/7 3/6 3/4 1 4 5 2 2 2 3 0 +13 14 16 Ja. Green 17 3/7 1/1 0/0 4 3 7 1 1 0 0 1 0 7 12 D. Cousins 12 3/6 1/4 2/2 1 4 5 0 4 1 3 0 +3 9 9 F. Campazzo 19 1/3 1/3 2/2 0 2 2 5 4 0 0 0 -3 5 10 A. Rivers 16 0/3 0/1 0/0 0 2 2 2 1 2 2 0 +2 0 1 B. Forbes 20 5/7 3/4 3/3 0 0 0 2 1 0 1 0 +1 16 15 Total 42/88 16/40 21/23 12 40 52 25 18 7 22 2 121 Magic / 111 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval F. Wagner 32 8/16 3/7 7/8 3 5 8 4 1 2 2 0 -1 26 29 W. Carter Jr. 34 12/22 1/5 0/0 4 8 12 4 3 2 2 1 -7 25 32 M. Bamba 11 1/4 0/2 0/0 0 3 3 0 3 0 1 0 -12 2 1 C. Anthony 26 3/9 1/5 2/2 0 3 3 1 3 0 2 0 -5 9 5 J. Suggs 35 5/15 0/4 6/6 2 4 6 3 3 3 3 1 -5 16 16 C. Okeke 32 3/10 3/8 0/0 0 5 5 4 1 4 0 1 -4 9 16 A. Schofield 6 1/2 1/2 2/2 0 0 0 0 1 1 0 0 +1 5 5 R. Lopez 8 1/1 0/0 1/2 0 0 0 1 0 0 1 2 -4 3 4 T. Ross 20 0/0 0/0 1/2 0 2 2 1 2 0 1 0 -15 1 2 G. Harris 37 6/12 2/6 1/1 2 1 3 6 2 4 3 0 +2 15 19 Total 40/91 11/39 20/23 11 31 42 24 19 16 15 5 111

Utah – Houston : 135-101

Parfait bilan dans cette série à domicile pour le Jazz : six matches, six victoires. Bien aidé par le retour de Rudy Gobert et aussi par une équipe de Houston qui a très mal défendu, le Jazz passe un 16-0 entre le premier et le deuxième quart-temps.

Les Rockets sont sonnés, ils encaissent même 78 points en première période. Dès les premiers instants de la seconde mi-temps, il y a trente points d’écart et Utah file vers une victoire très, très facile. Pour les Texans, c’est une cinquième défaite de suite en revanche.