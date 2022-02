Josh Giddey met le feu au Madison Square Garden

Pas de Shai Gilgeous-Alexander, ni de Luguentz Dort, mais le Thunder joue les coups à fond dans cette deuxième partie de saison, et la jeune troupe de Mark Daigneault crée le petit exploit de s’imposer 127-123 au Madison Square Garden. Après prolongation !

On fonce directement dans le « money time » avec un Josh Giddey magistral d’un côté, et un cinq majeur des Knicks efficace. À l’entrée du money time, les compteurs sont à égalité (104-104), et chacun se rend coup pour coup. Evan Fournier pense avoir fait le plus dur en donnant quatre points d’avance (110-106) à New York. Mais Tre Mann lui répond avec des fautes d’inattention des joueurs de Tom Thibodeau qui envoient le Thunder sur la ligne des lancers-francs au plus mauvais moment.

Randle et compagnie perdent leur sang-froid, et à vingt secondes du terme, Giddey et sa bande ont une balle de match pour arracher le succès au Garden. Temps-mort puis remise en jeu pour Giddey qui passe le ballon à… Fournier qui sert Quentin Grimes qui va finir au cercle. Mais derrière, Bazley va chercher la pénétration et égalise. Prolongation !

Sur leur lancée, le duo Giddey-Mann prend les commandes de la prolongation (116-112). Evan Fournier leur répond à 3-points, mais Tre Mann insiste, et donne six points d’avance à 14 secondes de la fin (126-120). Alec Burks entretient l’espoir à 3-points, puis Ty Jerome loupe deux lancers-francs. Les Knicks ont une balle pour égaliser, mais Immanuel Quickley se loupe, et Oklahoma City s’impose 127-123 !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Giddey, le guide ! Le rookie australien aime noircir la feuille, et il signe un triple-double pour sa première au Garden. Avec 16 points (à 7/9 aux tirs, dont 2/2 à trois points), 6 rebonds et 8 passes décisives, Josh Giddey avait donné le ton en première mi-temps. Ultra complet, c’est son 3e triple-double en carrière. Personne n’a fait aussi bien, aussi jeune.

– Le 3e quatre-temps de feu de Bazley. Avant d’envoyer tout le monde en prolongation, l’ailier gaucher au numéro 7 avait fait parler la poudre lors du troisième quart-temps, avec 14 points et une belle entente Josh Giddey. En jouant très simple, profitant des largesses de la défense des Bockers, l’ailier longiligne a été percutant, et a provoqué deux grosses colères de Tom Thibodeau sur ses joueurs…

– Mitchell Robinson, appliqué et concentré. Le pivot des Knicks n’a pas été handicapé par des soucis de faute. Pour la première fois de sa carrière en NBA, il atteint la fin du temps réglementaire sans la moindre faute ! Il prendra sa toute première faute du match lors de la dernière minute de la prolongation en voulant contrer une tentative de dunk de Bazley. Résultat : une prestation ultra complète pour lui: 14 points, 17 rebonds, 4 interceptions et 4 contres !

TOPS/FLOPS

✅ Josh Giddey. 19 ans, toutes ses dents et aussi une insouciance contagieuse. Le rookie n’aura pas raté sa première au Madison Square Garden. Avec un super triple-double (28 points, 11 rebonds et 12 passes décisives), il en a mis plein la vue aux Knicks, et n’a jamais vraiment pu être mis sous cloche par la défense new-yorkaise. L’Australien devient le premier joueur étranger à réaliser un triple-double lors de sa première au Garden !

✅ Tre Mann. L’arrière passé par Florida a parfaitement profité des caviars de Giddey pour se montrer, et a été très intelligent dans ses choix offensifs (30 points, à 9/16 aux tirs). Libre de quasiment tout mouvement en attaque, il sent les coups comme peu de jeunes de son âge dans la ligue, et le système de jeu mis en place par Mark Daignault lui convient parfaitement. Il est libre, Mann, et au Garden, il y en a même (beaucoup) qui l’ont vu voler sur deux gros dunks en transition.

✅ ⛔Julius Randle. L’ailier-fort des Knicks va mieux, et pour ses retrouvailles avec son public, il signe un triple-double. Mais sa grosse perf’ est gâchée par ses sept balles perdues, et son manque de maitrise dans le « money time » et la prolongation.

⛔ Kemba Walker. Un nouveau match et une énième prestation décevante pour le meneur titulaire. Walker ne met aucune envie en défense, et n’a quasiment aucune influence en attaque lorsqu’il est sur le terrain. Malgré ses 9 points et 5 passes, l’ancien All-Star n’est quasiment plus que l’ombre de lui-même, au grand dam des nombreux fans qui portent son maillot dans les tribunes du Madison Square Garden.

LA SUITE

New York (25-33) : réception des Nets mercredi pour le derby de la Grosse Pomme.

Oklahoma City (18-39) : retour à la maison mercredi pour y affronter les Spurs.