Les Clippers s’amusent face à des Warriors sans défense

Les Warriors avaient pourtant pris le meilleur départ grâce à l’adresse de Stephen Curry mais cinq minutes sans marquer en fin de deuxième quart-temps ont changé la physionomie du match. Les Clippers ont profité de nombreuses erreurs de la défense de Golden State pour prendre le large en gagnant le troisième quart-temps 33-19.

La marque équilibrée des Clippers, avec chaque titulaire qui score 4 points ou plus, permet à Los Angeles de prendre les devants mais un Stephen Curry bouillant, qui termine le premier quart-temps avec 16 points à 4/5 à 3-points donne l’avantage aux Warriors (37-34).

Dans le sillage de leur star, les Warriors prennent huit points d’avance mais Stephen Curry est trop seul. Ses coéquipiers ne marquent que 5 de leurs 15 tentatives en deuxième quart-temps et la défense laisse à désirer. Nicolas Batum et Robert Covington lancent alors un 13-0 qui inverse la tendance de la rencontre (61-59).

Les Clippers confirment leur « momentum » en débutant le troisième quart temps par un 17-6. Terrance Mann et Ivica Zubac se régalent dans la raquette des Dubs et Los Angeles marque 18 de ses 33 points dans la peinture. Alors que Stephen Curry perd son adresse, Golden State prend l’eau (94-76). Avec son équipe dans le dur, Steve Kerr n’insiste pas et ouvre rapidement son banc, concédant une troisième défaite lors des quatre derniers matchs.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Stephen Curry en mode Hollywood. Après douze minutes de jeu, les Clippers pouvaient se faire du souci. Stephen Curry avait en effet entamé le match avec agressivité et avec une adresse de folie. À la mi-temps, le double MVP comptait déjà 26 points à 9 sur 11 aux tirs et 6 sur 7 à 3-points. Si une performance comme celle-ci rassurera tous les fans de Stephen Curry, la star des Warriors n’a toutefois pas pu éviter la déroute de son équipe, tant ses coéquipiers sont passés au travers de ce match.

– La défense de Golden State en chute libre. Après la défaite contre New York et la victoire étriquée face aux Lakers, le constat de Steve Kerr était sans appel : sa défense était déjà en vacances. Manque de communication, baisse d’intensité, écrans-retard oubliés, la meilleure défense NBA n’était que l’ombre d’elle même et elle l’a encore montrée cette nuit. Les Clippers ont appuyé là où ça fait mal, en marquant 56 points dans la raquette ! Et comme les Warriors ont également été incapables de défendre la ligne à 3-points, laissant leur adversaire à 44% de loin… Draymond Green manque cruellement à Golden State et le break du All-Star Game arrive à point nommé pour l’équipe au deuxième meilleur bilan de la ligue.

– Nicolas Batum fait tourner les Clippers. Il n’a pas fini meilleur marqueur, ni meilleur passeur de son équipe mais Nicolas Batum continue d’être le chainon qui permet aux Clippers de tourner à plein régime. L’intelligence de jeu du Français permet à son équipe de faire preuve de plus de patience en attaque pour prendre à revers la défense adverse. Cette nuit, le capitaine de l’équipe de France a également mis dedans, terminant à 4 sur 7 à 3-points. Alors que Ty Lue doit faire sans trois de ses trois meilleurs extérieurs, Nicolas Batum prend ses responsabilités pour garder les Clippers dans la course à la sixième place de la conférence Ouest.

TOPS/FLOPS

✅ Terrance Mann. Agressif et efficace, Terrance Mann a marché sur la défense des Warriors, marquant 14 de ses 25 points en troisième quart-temps pour aider son équipe à prendre le large. Il a également pris 7 rebonds et distribué 6 passes.

✅ Ivica Zubac. Le pivot des Clippers s’est promené face au cinq de petite taille de Steve Kerr, terminant la rencontre avec 18 points et 8 rebonds.

✅ Reggie Jackson. En l’absence de Paul George, Kawhi Leonard, et Norman Powell, Reggie Jackson continue de jouer le rôle du chef d’orchestre. Cette nuit, il a noirci la feuille de statistiques avec 19 points, 9 passes décisives et 7 rebonds.

✅ Stephen Curry. Le double MVP a commencé le match en feu, marquant 26 de ses 33 points en première mi-temps. Adroit, il a terminé à 8/13 à 3-points, mais il a été trop esseulé pour offrir la victoire à son équipe.

⛔ Klay Thompson. Deux jours après le meilleur match de sa saison, Klay Thompson est passé complètement au travers, terminant la rencontre à 3 sur 14 aux tirs.

LA SUITE

Golden State (42-16) : les Warriors retrouvent le Chase Center pour un dernier match avec le All Star Game face aux Nuggets.

Los Angeles (29-30) : les Clippers enchainent en back-to-back dès cette nuit à Phoenix.