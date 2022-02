Kevin Durant : « James Harden ne doit aucune explication à personne »

Après s’être exprimé sur le nouveau visage des Nets, Kevin Durant est revenu sur le départ de James Harden. Heureux de retrouver le MVP 2018 à Brooklyn en janvier 2021, après leur aventure à Oklahoma City en début de carrière, l’ailier a vu « The Beard » repartir après un an seulement d’aventure commune.

Le MVP 2014 a-t-il discuté avec son désormais ex-coéquipier, afin d’en savoir plus sur ses motivations ?

« James Harden ne doit aucune explication à personne », assure KD à ESPN. « Il est indépendant, il prend seul ses décisions pour sa carrière. Il n’a pas d’explication à donner et je n’ai pas cherché à en avoir. Je suis simplement content que tout ça soit terminé et de pouvoir avancer. »

Actuellement blessé, et donc pas toujours avec le groupe, Kevin Durant n’était pas au courant du mal-être de James Harden, ni des possibles tensions entre ce dernier et Kyrie Irving. Il a appris tout cela dans la presse quelques jours avant le transfert avec Philadelphie.

« Je pense que, quand quelqu’un annonce qu’il est mécontent, c’est qu’il a déjà franchi quelques étapes. C’est déjà un peu trop tard »



S’il a échangé avec James Harden, le quadruple meilleur marqueur de la ligue n’a visiblement pas essayé de le faire changer d’avis.

« Je n’étais pas dans le groupe, donc je ne voyais pas l’ambiance. Les défaites, ça use et avec Kyrie Irving qui n’est pas toujours là… Mais je ne savais pas. Je pense que, quand quelqu’un annonce qu’il est mécontent, c’est qu’il a déjà franchi quelques étapes. Donc peu importe ce que je vais dire ou faire – je ne dis pas que je n’ai rien fait, c’est une théorie -, ça ne va pas changer son humeur. C’est déjà un peu trop tard. Je suis sûr que les gens mécontents comme ça ont déjà pris leur décision. Je n’avais pas eu de discussions avec lui avant ça. Je n’ai pas essayé de le convaincre. En tant qu’ami, je dois simplement accepter sa décision. »

N’a-t-il pas tout de même, comme tout le monde, d’énormes regrets de ne pas avoir vu ce « Big Three » évoluer sur le long terme, car trop souvent plombé par les blessures, puis par la situation vaccinale de Kyrie Irving ?

« J’en reste à ce qu’il s’est passé. Je trouve qu’on a bien joué au basket quand on était sur le terrain. Donc je fais avec ça. Le bruit extérieur, ce que les gens pensent de nous et compagnie, je leur laisse. Quand on jouait ensemble, on jouait bien. Ça fonctionnait vraiment bien. »