Kevin Durant très satisfait du nouveau visage des Nets

Kevin Durant a définitivement tourné la page du trio Irving-Harden-Durant en prenant bien soin de snober James Harden, son ancien coéquipier tout juste transféré à Philadelphie, de la Team Durant pour le prochain All Star Game.

La star de Brooklyn en a également profité pour s’exprimer sur le nouveau visage de ces Nets qui ont récupéré Ben Simmons, Seth Curry et Andre Drummond dans la transaction.

« Je suis très heureux pour notre équipe. J’ai hâte de terminer la saison avec ce nouveau groupe et ces nouveaux joueurs. Les playoffs vont arriver très rapidement donc nous devons accélérer le processus pour nous habituer les uns aux autres, mais je suis enthousiaste », a déclaré le double MVP de finales NBA (2017-2018).

Une nouvelle saison qui débute

Interrogé sur les points forts de son équipe au regard des qualités différentes apportées par un Ben Simmons par rapport à James Harden, KD a mis en avant la polyvalence de son nouveau groupe, qui va également récupérer l’un des meilleurs shooteurs de la ligue avec Seth Curry, et un point d’ancrage de référence au poste 5 avec Andre Drummond.

« C’est une bonne question. J’ai l’impression que nous avons des joueurs polyvalents donc nous devons trouver ce qui fonctionne pour nous, mais je suis juste heureux que nous ayons des gars qui veulent faire partie de tout ça », a-t-il ajouté, alors que Ben Simmons l’a appelé pour lui faire part de toute sa motivation.

Une nouvelle rivalité est peut-être née entre les deux équipes cette saison. Les derniers duels entre Kevin Durant et Joel Embiid avaient été particulièrement tendus et ce blockbuster deal vient désormais pimenter le tout. Voilà qui promet pour la prochaine confrontation entre les Sixers et les Nets, dans un mois à Philadelphie. L’accueil de Ben Simmons vaudra le déplacement !