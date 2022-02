All-Star Game 2022 | La Team LeBron et la Team Durant sont connues ! NBA – Giannis Antetokounmpo, Stephen Curry, Luka Doncic et Nikola Jokic atterrissent dans la Team LeBron, tout comme James Harden, choisi en dernier car snobé par les deux capitaines. La Team Durant regroupe, elle, Joel Embiid, Ja Morant et Rudy Gobert.