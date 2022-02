Kyrie Irving est mal placé pour juger James Harden

On ne sait pas, et on ne saura peut-être jamais, si ce sont des tensions avec Kyrie Irving qui ont poussé James Harden à demander son transfert aux Sixers. Les intéressés le savent, mais la décision de Kyrie Irving de ne pas se faire vacciner pèse sur le groupe, mais aussi les résultats de la franchise, et peut-être que James Harden n’a pas voulu s’engager sur le long terme avec une franchise où règnent autant d’incertitudes.

Quoi qu’il en soit, Kyrie Irving n’en veut pas à son coéquipier. Notamment car il est mal placé pour lui faire la leçon.

« Ce n’est pas vraiment ma place, d’essayer de convaincre quelqu’un de quelque chose qu’il ne peut sans doute pas voir actuellement », a ainsi expliqué Kyrie Irving. « James ne pouvait sans doute pas voir dans quoi nous nous engagions. Évidemment, avec mon statut, qui fait que j’entre puis sors, je vois certaines choses qui auraient pu avoir un impact. Mais qui sait, je ne peux pas vraiment parler pour James. Je pense que nous oublions aussi que j’avais moi-même demandé un échange, et donc je le comprends. Je ne suis pas là pour le juger. Je ne suis pas là pour dire du mal de James« .

« On ne sait jamais ce que les gens traversent ou ce qu’ils vont décider de faire »

Kyrie Irving parle d’un « respect mutuel » entre lui et James Harden, et il n’est donc pas question d’amitié.

« Franchement, je pense que c’est quelque chose dont on parle peu dans notre business ou notre industrie, et on ne sait jamais ce que les gens traversent ou ce qu’ils vont décider de faire » poursuit Kyrie Irving. « Il faut prendre du recul et respecter leurs souhaits, et c’est ce que je fais. Avec James, on a un tel passé commun que ce soit à jouer ensemble ou simplement à s’observer l’un l’autre, et il y a un respect mutuel. Je ne peux pas vraiment dire qu’on le ressent dans le vestiaire, mais il y a des indices. Nous lui souhaitons simplement bonne chance et nous voulons qu’il réussisse. Maintenant, nous allons de l’avant avec les gars qui arrivent et nous sommes enthousiastes. »

En fait, ce qui intéresse vraiment Kyrie Irving, c’est de savoir quand le pass vaccinal sera suspendu à New York. Il n’a joué que 13 matches cette saison, et si la situation n’évolue pas, il ne pourra en jouer que 11 de plus. C’est peu alors que l’équipe reste sur dix revers de suite. « Je continue de prier… Je continue de faire le nécessaire au quotidien pour rester un très grand joueur. Je laisserai aux politiciens et aux personnes concernées le soin de décider ce qu’il faut faire. Je le respecte et on verra comment ça se terminera. »