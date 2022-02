Avec Kristaps Porzingis, les Wizards voulaient faire un coup

Ce fut sans doute le transfert le plus surprenant de la « trade deadline ». Que les Wizards fassent des mouvements, cela n’était pas étonnant tant la saison était décevante, mais que les Mavericks lâchent Kristaps Porzingis contre Spencer Dinwiddie et Davis Bertans, c’est déjà plus difficile à comprendre.

Sur le papier, avoir l’intérieur letton est toujours une bonne idée, sauf que l’ancien All-Star reste très fragile physiquement. C’est un risque, mais Tommy Sheppard, le GM des Wizards, n’a pas eu peur de le prendre.

« Je ne le répéterai jamais assez : il ne faut pas avoir peur de faire de gros changements quand une opportunité se présente, pendant la free agency ou pendant la période des transferts, surtout lors de la deadline », explique le dirigeant à The Athletic. « Certaines choses se présentent à vous. Jerry West m’a dit, quand j’ai pris ce poste, de ne jamais avoir peur de faire un coup. Il n’y a qu’un nombre limité d’opportunités d’avoir des talents et pour cela, il faut également lâcher des talents. »

Mais pas tous les talents puisque si les Wizards ont aussi envoyé Montrezl Harrell à Charlotte, ils ont conservé les jeunes comme Rui Hachimura, Thomas Bryant, Deni Avdija, Daniel Gafford et bien évidemment Kyle Kuzma et Kentavious Caldwell-Pope.

« On ne lâche pas notre capital pour la Draft, ni nos jeunes joueurs », prévient le GM. « Dès qu’on a su que Bradley Beal ne reviendra pas cette saison, on a décidé de ne pas faire certains gros transferts. On aurait pu faire des gros échanges jeudi. Avec ceux-là, je peux vous garantir qu’on aurait mieux fini la saison, mais ça nous aura coûté pour le futur. »

Un ticket Porzingis – Beal pour les années à venir

Le futur, c’est donc Porzingis. Mais ce dernier n’a disputé que 2/3 des matches depuis son arrivée à Dallas et malgré ses qualités, ses absences plombent son bilan. Touché au genou droit, il n’a pas joué depuis deux semaines. Pour quand ses grands débuts dans la capitale sont-ils prévus ?

« Il m’a dit qu’il était prêt à jouer », assure Tommy Sheppard. « On pense à l’avenir avec lui, donc on ne va pas le mettre sur le parquet tant qu’il n’est pas prêt. C’est un énorme talent, un ancien All-Star qui faisait une bonne saison. Certes, il y a des blessures, mais notre staff médical est fantastique et on est impatient de l’intégrer rapidement. »

Le plan des Wizards, c’est évidemment d’associer Kristaps Porzingis à Bradley Beal la saison prochaine. L’arrière pourra enfin avoir un fort intérieur à ses côtés après avoir formé des duos avec des meneurs comme John Wall et Russell Westbrook.

Néanmoins, en plus de ne pas finir l’exercice 2021/2022 à cause de son poignet, Beal peut aussi ne pas activer sa dernière année de contrat en option, être libre cet été et pourquoi par partir. Ce n’est pas le scénario envisagé par la franchise, qui a toujours le désir de le conserver, puisqu’une prolongation l’attend depuis des mois.

« C’est probablement la première fois que j’en parle, mais je crois que Bradley va rester ici à l’avenir », annonce le GM. « Je sais que c’est une information, mais on en a parlé, lui et moi, et c’est ici qu’il veut être. Donc j’en reste avec cette info. On a l’intention de voir notre avenir avec lui. Il a toujours été clair sur ses intentions : aider la franchise à progresser et à gagner le titre. S’il pense le contraire, alors je suis sûr qu’il le fera savoir. »