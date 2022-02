Pourquoi Dallas a lâché Kristaps Porzingis ?

Même si Mark Cuban est un spécialiste des gros transferts de dernière minute, personne n’avait vu venir le départ de Kristaps Porzingis aux Wizards. D’autant que les Mavericks récupèrent en échange un meneur de jeu (Spencer Dinwiddie) alors qu’ils n’en ont franchement pas besoin, mais aussi un shooteur (Davis Bertans).

Trois ans après l’avoir fait venir de New York, puis l’avoir prolongé au prix fort, Mark Cuban a donc décidé de séparer le duo Doncic-Porzingis. Les deux ne s’entendaient pas franchement, sur et en dehors des terrains, et l’expérience a donc pris fin.

« Je trouve que KP possède un talent incroyable, mais on avait besoin d’un shooteur (Bertans) et d’un joueur supplémentaire pour monter la balle et être capable de créer son tir (Dinwiddie). Malheureusement, c’était le seul moyen pour y parvenir » a expliqué Mark Cuban. « On a Luka, Brunson, Burke comme seuls joueurs capables de créer par le dribble. Et peut-être Frank en plus. Mais avec Spencer, l’idée globale est d’offrir la possibilité à Luka de se reposer. Même s’il ne veut pas se ménager, il en aura la possibilité. »

Pour la venue de Davis Bertans, l’un des spécialistes du shoot extérieur, il s’agissait de répondre à la blessure au pied de Tim Hardaway Jr. « L’an passé, quand je regardais notre défense, je me demandais pourquoi on ne pouvait pas faire mieux » poursuit le patron des Mavericks. « Parfois, c’est le système de jeu qui importe, et avant que le système de jeu ne fonctionne, il faut trouver les joueurs capables de correspondre aux différents rôles à l’intérieur du système. KP était très bon pour certains rôles, et il a fait beaucoup de choses incroyables pour nous. Mais en l’absence de Timmy, on a été capables de récupérer deux joueurs pour un départ. Timmy absent, Bertans peut écarter le jeu, donner plus d’espace pour Luka, Trey, Jalen, Spencer, et n’importe quel joueur sur le terrain. »

Pas de Goran Dragic dans le viseur ?

Et puis, Kristaps Porzingis est souvent blessé. La remarque de Tim Legler, sur ESPN, qui expliquait qu’il était une « licorne » parce qu’on ne le voyait jamais, est violente mais pas si fausse. Depuis son arrivée, il n’avait joué que 134 des 209 matches de Dallas, soit 64% des rencontres et cette saison, il a déjà raté 21 matches.

Malgré ça, Dallas tournait bien, et sa présence était donc loin d’être indispensable.

« C’est simple : on récupère deux joueurs sur des postes où il y avait un vrai besoin. Puis il y a le fait qu’on jouait bien sans KP. Je pense que ça n’enlève rien au talent de KP, et je pense en fait qu’il sera meilleur avec les Wizards qu’avec nous » assure d’ailleurs Mark Cuban, qui récupère aussi une certaine flexibilité financière.

Nouveau GM, Nico Harrison a effectué son premier deal important, et lui aussi se justifie. « C’était d’abord une question d’améliorer l’équipe, plutôt que le fait de se positionner sur des joueurs disponibles. Je pense que pour KP, ses blessures sont juste des trucs un peu gênants. Si c’étaient les playoffs, il jouerait. En saison, pour ce genre de choses, on reste sur le banc, mais s’il s’agissait des playoffs, il jouerait. Donc, je ne crois pas que c’était préoccupant. C’était ma première « trade deadline », et je n’ai pas de point de comparaison. On a eu des tonnes de discussions avec une flopée d’équipes, et c’était l’échange qui était le plus sensé, et on s’est exécuté. »

Selon ce même Harrison, l’effectif des Mavericks est bouclé pour la fin de saison. Même si Goran Dragic est coupé par les Spurs, il a annoncé que Dallas ne se positionnerait pas sur lui.