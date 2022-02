Stats & Highlights | Le grand huit des Raptors, les Grizzlies sur leur lancée

On n’arrête plus les Raptors, l’équipe en forme du moment. Toronto enchaîne une huitième victoire de suite et la cinquième place de la conférence Est, propriété de Philadelphie, n’est plus très loin.

Pour les Grizzlies, la troisième place de l’Ouest est bien consolidée, avec de l’avance sur la quatrième. Les troupes de Taylor Jenkins continuent de gagner, avec un quatrième succès de rang.

Detroit – Memphis : 107-132

Victoire tranquille des Grizzlies, qui ont su rendre la soirée facile. Dès le premier quart-temps, Ja Morant et sa bande écrasent les Pistons avec 22 points d’avance. Dans les deux dernières minutes de la première période, menés de 25 unités, les joueurs de Dwane Casey réagissent avec un 10-0.

Cette dynamique se confirme en troisième quart-temps. Detroit n’est pas loin de passer sous la barre des dix points de retard, mais les Grizzlies sont solides. Ils commencent le dernier acte avec un 9-2 qui redonne de l’air. Quatrième victoire de suite pour Memphis, sixième défaite de rang pour Detroit.

Pistons / 107 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Grant 29 7/13 0/4 6/7 0 4 4 4 3 1 3 2 -16 20 21 S. Bey 36 7/16 3/8 0/0 1 6 7 2 1 0 0 0 -20 17 17 I. Stewart 17 5/7 0/0 0/0 2 0 2 2 5 1 0 2 -13 10 15 C. Joseph 31 2/8 0/2 0/0 0 2 2 9 4 0 0 1 -13 4 10 H. Diallo 31 7/13 1/4 2/3 2 8 10 3 3 0 0 0 -13 17 23 K. Olynyk 21 3/9 0/4 3/3 2 5 7 2 1 0 1 0 -20 9 11 L. Garza 10 3/6 1/1 0/0 2 1 3 0 2 0 1 0 +8 7 6 F. Jackson 29 3/13 1/7 5/6 0 2 2 1 3 2 0 0 -17 12 6 K. Hayes 13 0/2 0/2 2/2 0 2 2 4 6 0 3 0 -13 2 3 R. McGruder 23 4/7 1/3 0/0 1 1 2 0 1 0 1 1 -8 9 8 Total 41/94 7/35 18/21 10 31 41 27 29 4 9 6 107 Grizzlies / 132 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Jackson Jr. 24 2/9 2/3 6/6 1 5 6 2 4 0 4 0 +2 12 9 S. Adams 26 6/9 0/0 4/9 7 7 14 5 1 0 1 1 +8 16 27 J. Morant 30 7/17 2/8 7/9 0 4 4 6 2 1 2 0 +15 23 20 D. Bane 28 7/11 3/4 5/6 0 6 6 2 3 0 1 0 +19 22 24 Z. Williams 22 3/4 2/2 0/0 0 1 1 2 2 0 1 0 +9 8 9 B. Clarke 20 4/8 0/0 6/10 5 4 9 3 3 1 1 1 +12 14 19 K. Anderson 26 6/10 0/0 1/2 3 7 10 2 5 1 2 1 +28 13 20 T. Jones 17 1/6 0/1 0/0 0 0 0 5 1 2 0 0 +18 2 4 J. Konchar 20 1/2 1/2 0/0 0 4 4 1 2 0 0 1 +6 3 8 D. Melton 23 5/12 4/8 0/0 1 3 4 3 0 1 0 0 +9 14 15 J. Culver 4 2/3 1/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 5 4 Total 44/91 15/29 29/42 17 41 58 31 23 6 12 4 132

Houston – Toronto : 120-139

Fred VanVleet absent, c’est le duo Gary Trent Jr – Pascal Siakam qui s’est occupé de tout à Toronto. Les deux joueurs ont inscrit 51 points en première période pour lancer les Raptors. Néanmoins, l’écart n’est pas encore fait.

En dernier quart-temps, Toronto accélère avec un 9-2 et quatre points de Chris Boucher. Houston répond avec un 14-5 dont deux paniers primés de Kevin Porter Jr. Les Raptors prennent un temps-mort et marquent ensuite sept points de suite, avec encore Gary Trent Jr. à la manœuvre. Il terminera avec 42 points, bien épaulé par un Siakam à 30 unités. Huitième victoire d’affilée pour les Canadiens.