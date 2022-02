Luka Doncic explose les Clippers : 51 points !

Mal utilisé selon lui dans un rôle de shooteur au large, mais aussi trop souvent blessé pour vraiment être une pièce maîtresse de son équipe, Kristaps Porzingis n’aura donc pas réussi à vraiment former le duo majeur des Mavs au côté de Luka Doncic. Le directoire de Dallas a donc décidé de tourner la page de la licorne lettone.

La nouvelle page blanche n’a pas tardé à inspirer Luka Doncic qui a pris feu dès le début du match face aux Clippers jeudi soir, avec un premier quart-temps complètement dingue à 28 points ! La superstar slovène va garder le cap toute la soirée pour réussir son premier match en carrière à 50 points ou plus, offrant une 4e victoire de rang à son équipe (112-105), avant un autre match face aux Clippers ce samedi.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Luka Doncic : 28 – Clippers : 28. Dès le premier quart, on a senti que ce n’était pas un match comme les autres pour Luka Doncic… Que ce soit le départ de Kristaps Porzingis qui lui laisse le champ complètement libre à Dallas ou simplement la grande forme d’un soir, le « Wonderboy » des Mavs a démarré pied au plancher, avec des bombes à 3-points dans tous les sens… et 28 points dès le premier quart (à 10/13 aux tirs dont 7/10 à 3-points) ! Soit autant que les Clippers.

– Luka Doncic sur une autre planète. Une nouvelle fois victime d’un coup de chaud de Doncic, les Clippers ont fait le dos rond et pensaient même bien avoir passé l’orage en revenant à -5 en dernier quart. Mais après un 3-points de Frank Ntilikina qui passait par là, les Mavs et Doncic ont repris leur marche en avant. Intenable, Doncic a même fini sa soirée avec un mouvement peu orthodoxe avec une feinte de tir qu’il a transformé en départ en dribble pour un layup tout cuit, et son premier match en carrière au-dessus des 50 points, à 51 unités précisément. La star slovène ne jouera cependant pas la dernière possession, laissant donc tranquille (pour cette fois) le record de Dirk Nowitzki, à 53 points.

TOPS/FLOPS

✅ Luka Doncic. Que dire de plus sur la performance stellaire de Doncic… L’ancien madrilène était dans la zone dès l’entre-deux avec ce premier quart complètement insensé : 28 points en 12 minutes dont 7 sur ses 9 premiers 3-points du match ! Prenant un malin plaisir à torturer son compatriote des Balkans, Ivica Zubac, sur les changements de défenseurs, il a mis la défense californienne à feu et à sang. De toute évidence, Luka Doncic a bien fêté le dénouement de la « trade deadline » chez ses Mavs.

✅ Reggie Jackson. Sortant de deux matchs mi-figue mi-raisin, dont un 8/26 aux tirs, Reggie Jackson voulait rebondir hier soir face aux Mavs. Chose faite avec une belle prestation individuelle à 18 points, 8 passes et 4 rebonds, et une belle accélération conclue d’un dunk en première mi-temps. Leader offensif de son équipe sans Leonard et George, Jackson a assumé hier soir, mais sans la victoire au bout.

⛔ Norman Powell. Après des débuts réussis (à 28 points) sous ses nouvelles couleurs contre Milwaukee, Norman Powell a vécu une troisième soirée plus délicate, à 5/14 aux tirs. Toujours aussi agressif vers le cercle, l’ancien Blazer n’a pas eu la réussite habituelle dans ses finitions, et il n’a toujours pas connu la victoire avec sa nouvelle équipe, sur trois défaites de suite.

⛔ Jalen Brunson. Derrière le festival de Doncic, c’est quasiment passé incognito, mais Jalen Brunson a vécu une soirée bien compliquée offensivement hier. Le complément de Doncic sur les lignes arrières texanes a fini sa soirée à 11 points, mais en tentant 12 tirs (pour 3 réussites seulement, dont 0/3 de loin). Peut-être ne se sentait-il pas complètement serein après la « trade deadline » qui lui met Spencer Dinwiddie dans les pattes.

LA SUITE

Dallas (33-23) : rebelote face aux Clippers dans la nuit de samedi à dimanche.

Los Angeles (27-30) : idem face aux Mavs dans la nuit de samedi à dimanche.