Brooklyn mord la poussière à Washington : 10e défaite de suite !

Si près, si loin. L’expression résume bien la performance de Brooklyn sur cette 10e défaite consécutive dans un match entre deux équipes en attente de gros renforts suite à la « trade deadline ». Et même sur le parquet de Wizards également dans une mauvaise passe et diminués, les Nets ont encore craqué après le repos.

En difficulté en première mi-temps, les Wizards ont tenu le coup suite à une gros passage de Deni Avdija en premier quart-temps, puis grâce à l’apport du trio Neto-Hachimura-Gill (44-45). Kyrie Irving a alors pris les choses en main en scorant 11 points dans les cinq dernières minutes avant la pause, terminant son récital par un 3-points pour porter la marque à 59-53.

Patty Mills et Blake Griffin ont remis Brooklyn sur les bons rails au retour des vestiaires (55-64), mais Washington s’est accroché, et a fini par inverser la tendance en fin de troisième quart-temps. Thomas Bryant a sonné la révolte avec deux dunks et deux passes décisives, Kyle Kuzma a également brillé au scoring et à la passe, puis les deux missiles de Rui Hachimura à 3-points ont permis aux Wizards de passer devant (84-78).

Après le 3-points de Cassius Winston et le 2+1 de Deni Avdija, Thomas Bryant a mis les Nets dos au mur d’un nouveau missile depuis le corner à 7 minutes du terme (100-87).

Mais Brooklyn a répondu à son tour, sous l’impulsion de Kyrie Irving et suite au 3+1 de Cam Thomas (109-107). Déjà « clutch » sur les deux paniers précédents, Raul Neto et Kentavious Caldwell-Pope n’ont pas tremblé aux lancers-francs, offrant un court mais précieux succès aux Wizards en ces temps difficiles (113-112).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Brooklyn n’y arrive toujours pas. Les circonstances n’aident certainement pas la formation de Steve Nash, toujours privée de Kevin Durant et au terme d’une journée éprouvante émotionnellement. Mais sur le parquet d’une équipe de Washington également dans le doute (8 revers en 9 matchs), on pouvait penser que Brooklyn allait enfin renouer avec la victoire. C’était sans compter sur la révolte des locaux subies par les Nets, dont le comeback tardif n’aura finalement pas suffi…

– Le triple-double de Kyle Kuzma. Son tout premier en carrière, boosté par un troisième quart-temps où il aura été un membre actif de la remontée des Wizards. L’intérieur a ainsi pu valider son triple-double assez rapidement pour terminer avec une belle ligne de stats : 15 points, 13 rebonds, 10 passes décisives.

TOPS/FLOPS

✅ Le tandem Neto – Caldwell-Pope. Parce que c’est sur ce tandem que les Wizards se sont appuyés pour résister au plus fort de la tempête. Le magnifique jump shot à mi-distance de Raul Neto (21 points, 6 passes décisives) suivi du drive agressif en transition de KCP (13 points, 5 rebonds, 2 passes décisives, 2 interceptions) a maintenu la pression sur les Nets, et le duo a ensuite tenu bon depuis la ligne des lancers-francs.

✅ Thomas Bryant. Parce que ça fait plaisir de le revoir performer comme il le faisait avant sa blessure. Et parce qu’il a lui aussi l’un des éléments déclencheurs de la remontée victorieuse des Wizards, le tout avec un rendement des plus efficaces, à 13 points, 6 rebonds, 3 passes décisives et 2 contres en 20 minutes.

✅ Cam Thomas. Le rookie s’est encore distingué par son activité en attaque et par une vraie efficacité cette fois (27 points, 11/18 au tir). Il a répondu à son airball à 3-points à 105-100 par un 3+1 venu de nulle part mais n’a pas pu réitérer pareil exploit sur le tir de l’égalisation à la dernière seconde.

LA SUITE

Washington (25-29) : les Wizards et leurs recrues recevront les Kings ce samedi

Brooklyn (29-26) : les Nets seront attendus à Miami ce samedi. Avec Ben Simmons sur le terrain ?