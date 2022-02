Jimmy Butler et Bam Adebayo gâchent les débuts de CJ McCollum avec les Pelicans

Pour la première de CJ McCollum en Louisiane, les Pelicans battent de l’aile dès le premier quart-temps : un vilain 9/25 aux tirs (1/9 à trois-points), et seul Brandon Ingram surnage avec 7 points. Du côté du Heat, les patrons Jimmy Butler et Bam Adebayo répondent présent : les deux joueurs inscrivent 9 points chacun et donnent le rythme à leur équipe. Après 12 minutes, les locaux sont seulement à -3 (27-24), un véritable exploit compte tenu de la piètre qualité offensive de leur premier quart-temps.

La suite de la première mi-temps est bien plus réjouissante pour Willie Green. Bien que le Heat continue de mettre la pression sur la défense des Pelicans suite à une bonne entrée d’Omer Yurtseven, et un très bon passage de Kyle Lowry (11 points et 6 passes à 100% aux tirs à la moitié du quart-temps), ses joueurs répondent. Sous l’impulsion notamment d’un Jonas Valanciunas autoritaire au poste bas, et d’un CJ McCollum à son aise en attaque, les Pelicans restent au contact et prennent même le « lead » après un énorme dunk en contre-attaque de Herb Jones (47-44).

Le moment que Erik Spoelstra choisit pour remettre Bam Adebayo et Jimmy Butler sur le terrain. Les deux All-Stars du Heat (30 points cumulés à la mi-temps) remettent de l’ordre dans le jeu de l’escouade de Miami, qui calme le gros passage des Pelicans. Les locaux sont sont donc menés, mais d’un tout petit point à la mi-temps (56-55).

Les promesses affichées en fin de première mi-temps restent cependant bloquées aux vestiaires. Après avoir encaissé un 7-0 d’entrée, les Pelicans retombent dans leurs travers du début de match durant le troisième quart-temps : ils ne marquent que 10 points en 9 minutes, et 18 au total durant le quart-temps (9/20). Sans avoir à vraiment forcer, le Heat fait donc un premier vrai break après 36 minutes de jeu (83-73).

Durant l’ultime quart-temps, et malgré un excellent passage de l’énergique Jose Alvarado, qui inscrit 11 points en 5 minutes et permet aux Pelicans de recoller à -4 (96-92), le Heat n’est pas particulièrement inquiété. La faute, du point de vue de New Orleans, à un immense duo Jimmy Butler – Bam Adebayo, qui inscrit 16 points en fin de match (8 points chacun) pour calmer les ardeurs de Brandon Ingram et ses coéquipiers. L’écart regonfle finalement très vite, et Miami l’emporte de 15 points (112-97) au Smoothie King Center.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La première de CJ McCollum loin de Portland. Relativement moyen (15 points à 6/21, mais 7 rebonds et 5 passes) dans la défaite des Pelicans, l’arrière n’a pas été étincelant. Mais ce qu’on retient est ailleurs : pour la première fois depuis le début de sa carrière en NBA, en 2012, CJ McCollum portait un autre maillot que celui des Blazers. Une nouvelle ère pour lui, et une adaptation nécessaire pour les yeux des observateurs, habitués depuis près de dix ans au rouge et noir de la franchise de l’Oregon.

– L’épatant Jose Alvarado. Le meneur non-drafté devient match après match le « chouchou » de son public. Face à Miami, il a en tout cas donné une très bonne raison d’être soutenu et apprécié : en 20 minutes en sortie de banc, il inscrit 17 points à 7/12 (3/6 derrière l’arc), dont 11 dans le seul quatrième quart-temps, durant le très bref « comeback » des Pelicans. Véritable boule d’énergie, l’ancien joueur de Georgia Tech fonctionne à l’instinct et n’hésite pas à tout donner sur le terrain. Une très bonne trouvaille des Pelicans.

TOPS/FLOPS

✅ Jimmy Butler & Bam Adebayo. Les deux joueurs ont porté le Heat sur leurs épaules tout au long de la rencontre. Ils ont tous les deux marqué 29 points, avec 8 rebonds, 3 passes, 3 interceptions et plusieurs tirs « clutch » en fin de partie pour le premier, et 10 rebonds et 3 interceptions pour le second. Deux performances XXL pour ces deux joueurs « all-around » absolument élites.

✅ Kyle Lowry. Si ses deux coéquipiers précédemment cités ci-dessus étaient les deux poumons du Heat ce soir, le meneur en était le coeur. Moins en vue en attaque, il livre néanmoins le match le plus complet des trois : un triple-double à 14 points, 11 rebonds et 11 passes ! Même à 35 ans, le natif de Philadelphie demeure un meneur de jeu d’exception, dans une équipe qui joue le titre. Épatant.

✅ Jonas Valanciunas. Le Lituanien en a bavé défensivement face à l’activité incessante de Bam Adebayo, mais il a grandement assuré dans les autres domaines. En 33 minutes, il compile 16 points (6/8) et 9 rebonds, et aurait certainement fait mieux s’il n’avait pas été gêné par les fautes en fin de première mi-temps.

⛔️ Duncan Robinson. Match étrange pour le shooter du Heat, qui a inscrit 10 points avec… 10 tirs primés tentés ! Il termine, au total, à 4/12 aux tirs et a été remplacé par Max Strus en fin de match. Irrégulier cette saison, il peine à enchainer les performances constantes, notamment du point de vue de l’adresse.

LA SUITE

New Orleans (22-33) : réception des Spurs lundi

Miami (36-20) : retour en Floride pour affronter les Nets « new-look »