Revanchards, les Suns corrigent les Bucks

Plus de six mois après leur affrontement lors des Finals, qui a tourné à l’avantage de Milwaukee, les Suns et les Bucks se retrouvaient cette nuit dans l’Arizona. Et, à la différence de l’été dernier, ce sont les locaux qui ont largement pris le meilleur (131-107) sur les champions en titre.

Une véritable démonstration de force, d’un point de vue collectif (sept joueurs à 10 points ou plus), de la part de la meilleure équipe de la ligue, qui a appuyé sur l’accélérateur juste avant la mi-temps, pour ne plus être rattrapée ensuite. Hommes forts de Phoenix, Deandre Ayton (27 points, 7 rebonds) et Chris Paul (17 points, 19 passes) ont découpé durant toute la soirée la pauvre défense du Wisconsin.

Une équipe des Bucks logiquement dominée et tombée sur plus fort qu’elle, qui subit là un coup d’arrêt après ses quatre succès de rang. Le « Big Three » de Mike Budenholzer a bien tenté de résister et de se rebeller, mais il n’y avait juste rien à faire contre les hommes de Monty Williams, victorieux de 15 de leurs 16 dernières rencontres !

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Deandre Ayton et Phoenix en balade sous les panneaux. Pas toujours influent sur le jeu des Suns cette saison, le pivot a pourtant bel et bien marché sur la raquette des Bucks aujourd’hui (12/14 aux tirs, en 27 minutes). En attendant que la dernière recrue, Serge Ibaka, ne soit en tenue, les champions en titre ont une nouvelle fois souffert à l’intérieur contre un joueur habile de ses mains, au physique imposant et servi sur un plateau par son meneur. Régulièrement disponible sous le cercle et capable de provoquer le « mismatch », le Bahaméen a fait payer à Milwaukee sa faiblesse au poste 5 (68 points concédés dans la peinture).

— Milwaukee hors du coup. La dernière fois que les Bucks avaient joué dans l’Arizona, les choses s’étaient particulièrement bien passées pour eux, puisqu’ils avaient arraché un Game 5 d’anthologie pour faire basculer les Finals, en juillet dernier. Sauf que, près de sept mois plus tard, les champions en titre ont pris l’eau au Footprint Center. Au contact pendant un quart-temps et demi, grâce aux exploits de Jrue Holiday, ils ont ensuite progressivement lâché prise devant la maîtrise collective adverse. Même Giannis Antetokounmpo, bien défendu et qui s’est fait une frayeur à la cheville en début de partie, n’a rien pu faire cette nuit…

— Chris Paul, le maestro. Les rencontres se suivent et se ressemblent pour « CP3 », une nouvelle fois primordial pour les Suns et accessoirement auteur de son 500e double-double en carrière. Et quelle meilleure façon d’atteindre cette barre symbolique que de le faire dans une démonstration face aux champions en titre ? Dans son registre habituel, aussi bien la passe qu’au scoring, le meneur All-Star a régalé de bout en bout, guidant à merveille Phoenix offensivement. S’il a beau s’approcher de ses 37 ans, le « Point God » démontre qu’il a encore de (très) beaux restes et il n’y a qu’à observer cette performance pour s’en convaincre.

TOPS/FLOPS

✅ Mikal Bridges et Cameron Johnson. La paire d’ailiers des Suns a été précieuse au scoring, en relais de Deandre Ayton et Chris Paul. Devin Booker un peu plus dans le dur que d’habitude, car gêné par les fautes et incapable de trouver son rythme offensivement, c’est le duo Bridges/Johnson qui a épaulé comme il se doit le tandem Paul/Ayton. À 3-pts, à mi-distance ou dans la peinture, les deux joueurs de Phoenix ont ainsi fait preuve de très peu de déchets et cumulé 33 points ensemble. Tout en discrétion et tout en efficacité, donc.

⛔ Pat Connaughton et Jordan Nwora. Trop dispendieux (14 pertes de balle) et corrigés collectivement (18 passes décisives à 35), les Bucks ont également souffert à cause de l’apport insuffisant de leur banc. Illustration avec les prestations ratées de la paire Connaughton/Nwora, qui a arrosé toute la soirée (2/14 aux tirs en cumulé, dont 1/11 à 3-pts). Et quand les deux principales menaces de la « second unit » de Milwaukee sont autant maladroites et inoffensives, il est forcément bien difficile d’espérer autre chose qu’une défaite. Surtout contre un tel adversaire.

LA SUITE

Phoenix (45-10) : réception d’Orlando, dans la nuit de samedi à dimanche (03h00).

Milwaukee (35-22) : réception de Portland, dans la nuit de lundi à mardi (02h00).