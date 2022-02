Julius Randle et Evan Fournier se paient les Warriors !

Les Warriors ont été beaucoup trop tête en l’air pour tenir un Julius Randle qui a joué au bulldozer pendant toute la rencontre. Les Knicks mettent fin à leur série de trois défaites de suite alors que Golden State perd un deuxième match de suite après leur déroute à Utah mercredi.

Dans un match qui commence au ralenti, c’est Evan Fournier qui réveille tout le monde. Le Français marque 12 points et dans son sillage, les Knicks font 5/11 de loin pour prendre les devants (33-28). Le retour en jeu d’un Stephen Curry beaucoup plus agressif, et auteur de 12 points dans les six premières minutes du deuxième quart-temps, permet aux Warriors de rentrer enfin dans leur match. Leur défense refroidit alors doucement mais sûrement l’adresse de New York, et un tir primé de Curry à 10 mètres leur donne cinq longueurs d’avance (62-57).

Comme la veille à Utah, les Warriors reviennent sur le terrain sans la moindre intensité et Kemba Walker en profite pour lancer un 11-0 des Knicks (68-62). S’en suit un jeu de yo-yo entre les deux équipes. Les « Splash Brothers » réveillent les Dubs, avant que le duo Randle – Fournier n’en remette une couche. Le trio Wiggins – Kuminga – Poole répond mais les Knicks surenchérissent (88-82).

Grâce à Alec Burks, New York enfonce alors le clou en démarrant le dernier quart-temps sur un 9-2 pour prendre 13 points d’avance (97-84). Stephen Curry et le réveil de la défense des Dubs sonnent alors la charge. Le double MVP fait trois passes décisives, marque de loin, et les Warriors passent un 14-2 aux Knicks pour revenir à -2 (104-102) !

C’est un stepback de loin difficile d’Evan Fournier qui stoppe le momentum de Golden State et permet à New York de reprendre huit longueurs d’avance (112-104). Les Warriors s’arracheront jusqu’au bout mais le tir à mi-distance de Klay Thompson pour arracher la prolongation tape l’arrière du cercle et ressort. Victoire méritée des Knicks.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Julius Randle dégomme les quilles de Golden State. Malgré une première mi-temps productive mais peu efficace, la star des Knicks a redoublé d’agressivité en troisième quart temps pour se frayer un chemin vers le cercle des Warriors. Steve Kerr, qui avait reconnu que les Warriors avaient l’air « petit » la veille face à la taille du Jazz, était impuissant sur son banc face au bulldozer Randle. Que ce soit face à Kevon Looney, Jonathan Kuminga ou face à la cible de choix Nemanja Bjelica, le Knick s’est baladé pour marquer 11 de ses 25 points et permettre à New York de prendre le contrôle du match.

– Les oublis sidérants de la défense new-yorkaise. Quand vous jouez Golden State, le scouting report sur les « Splash Brothers » est simple : ne les lâchez pas d’une semelle. Les Knicks ont pourtant offert de nombreux tirs ouverts aux deux snipers de Golden State. On a vu Evan Fournier fautif, bras le long du corps, laissant Curry dégainer à dix mètres. On a vu Alec Burks mordre sur une feinte de tir du double MVP, et de nombreux problèmes de communication sur écran, laissant Klay Thompson seul. Ces erreurs ont permis aux Warriors de se relancer à plusieurs reprises alors que les Knicks avaient réussi à prendre l’ascendant.

– Le réveil trop tardif de Golden State. En dedans pendant toute la rencontre, les Warriors avaient tout l’air d’une équipe qui jouait le deuxième match d’un back-to-back, après être rentré tard à San Francisco. Ils ont manqué d’intensité, laissant 16 rebonds offensifs aux Knicks. Ils ont également tiré deux fois moins de lancers-francs que leurs adversaires, preuve d’un manque d’agressivité mais également d’un manque de rigueur défensive. Ils ont cependant trouvé les ressources nécessaires en fin de match pour revenir dans le coup mais ils ont été rattrapés par les mêmes erreurs lors de la dernière minute de jeu. Comme un symbole, on retiendra le lay up raté de Curry, le tir grand ouvert manqué de Thompson pour envoyer le match en prolongation et les trois rebonds offensifs de New York pour passer à +8 à deux minutes de la fin du match.

TOPS/FLOPS

✅ Julius Randle. En l’absence de Draymond Green, la défense de Golden State a été beaucoup trop tendre face à la star des Knicks qui a marché dans la raquette pendant tout le match, finissant avec 28 points, 16 rebonds et 7 passes. Loin de New York et de la pression des fans, Julius Randle se relance.

✅ Evan Fournier. Le Français avait réglé la mire cette nuit, marquant 12 de ses 22 points en premier quart temps et terminant la rencontre avec 5 tirs primés. En défense sur Klay Thompson sur la dernière action, il mord dans la feinte, mais l’essentiel est là : le shoot est raté.

✅ Stephen Curry. Le double MVP a été le Warrior le plus en vue et le plus régulier de la nuit. Il a terminé avec 35 points (malgré un 5/16 de loin) et 10 passes décisives.

⛔ Kemba Walker. En l’absence de R.J. Barrett, Walker (8 points, 3/10 aux tirs) avait une carte jouée mais il a été transparent à l’exception d’un bon passage en début de troisième période.

⛔ Kevon Looney. Le pivot des Warriors a souffert toute la soirée face à la taille de Mitchell Robinson et à la puissance de Julius Randle.

LA SUITE

Golden State (41-15) : les Warriors reçoivent les Lakers samedi au Chase Center.

New York (25-31) : les Knicks finissent leur road trip à l’Ouest du côté de Portland.