Damian Lillard n’arrive pas à croire qu’il ne jouera plus avec CJ McCollum

On les pensait inséparables comme Isiah Thomas et Joe Dumars et finalement, Damian Lillard et CJ McCollum ne porteront plus le même maillot. Depuis une semaine, les dirigeants de Portland ont décidé de casser leur effectif, et CJ McCollum en a fait les frais, transféré aux Pelicans en compagnie de Larry Nance Jr et de Tony Snell. Actuellement blessé, Damian Lillard se retrouve seul, entouré de jeunes et de joueurs en fin de contrat. Le revoilà au coeur d’une reconstruction, et forcément, il est touché à l’idée de ne plus jouer aux côtés de son alter ego.

« C’est quelque chose dont CJ et moi parlions depuis des années, comme une possibilité. Je dirais qu’au cours des trois dernières années, c’était toujours quelque chose dont lui et moi parlions et il disait des choses comme : ‘Tu sais que je pourrais m’en aller’. Et je lui répondais : ‘Non, je ne pense pas’. Mais avec le temps, on savait tous les deux qu’à un moment donné, nous ne serions peut-être plus ensemble dans le backcourt, que ce soit lui qui soit échangé ou moi. On ne sait jamais où en sont les équipes, on ne le sait pas tout le temps en tant que joueurs. »

« Quand j’ai vu ‘CJ aux Pelicans’, je me suis dit : ‘Putain, il n’y a pas de retour possible, c’est fini !' »

Pour Damian Lillard, ce transfert marque le départ d’un coéquipier, mais aussi d’un ami.

« En tant qu’ami et coéquipier, j’aime CJ. C’est un véritable ami, et pas seulement mon coéquipier. Nous avons toujours été transparents. On savait que ce moment allait arriver. (…) Lui et moi avons littéralement parlé de ce qui allait se passer, de la possibilité que ça arrive et que ce soit probable et des choses comme ça. Je me suis réveillé ce matin et j’étais triste. C’est vraiment fait. Quand j’ai vu « CJ aux Pelicans » et d’autres trucs du genre, je me suis dit : ‘Putain, il n’y a pas de retour possible, c’est fini !’ Ce ne sera plus comme avant… Se garer devant chez lui, dîner en déplacement, et tout le reste. C’est fini, il est dans une nouvelle équipe. Même si j’en avais conscience et lui aussi, et que nous avons toujours communiqué de manière transparente, ça ne rend pas les choses plus faciles à encaisser ou à observer. »

« Je pense qu’il faut être audacieux et faire des choses audacieuses »

Alors qu’il explique qu’il sera très difficile de retrouver la même complicité avec un autre arrière, Damian Lillard est obligé de penser à l’après. Va-t-il demander son transfert puisque l’équipe entame une nouvelle reconstruction ? Ou va-t-il s’accrocher et tenter de ramener, à nouveau, cette formation vers les sommets ?

« Mon coeur est un Portland Trail Blazer. Je veux gagner. Je sais que j’ai un programme qui va me permettre d’être à mon meilleur niveau quand je reviendrai jouer. Et je veux que notre équipe corresponde à cela. Je suis un grand fan de Chauncey Billups. J’aime Chauncey, nous avons une excellente relation et je pense qu’il va continuer de progresser pour devenir le coach qu’il veut être. Et je suis un fan de Joe Cronin (le GM intérimaire). À son poste, je pense qu’il faut être audacieux et faire des choses audacieuses, faire ce que l’on juge bon et s’y tenir. Il m’a dit que notre plan était de construire une équipe qui gagne, et non de reconstruire. Comme nous étions très liés avant qu’il ne devienne GM, j’ai confiance en sa parole. »