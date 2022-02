Le Heat s’amuse face aux Wizards

Avec une grosse adresse à 3-points (18/32, 56%), le Heat a passé une soirée des plus tranquilles à Washington. Une large victoire (121-100) construite en deux temps, et c’est Duncan Robinson qui a placé ses coéquipiers sur les bons rails. Deux bombes à 3-points de suite, et Miami mène déjà 10-2 après deux minutes. Jimmy Butler attaque le cercle en permanence, et les 3-points continuent de tomber avec Robinson toujours, mais aussi Gabe Vincent par deux fois. Après douze minutes, les Wizards sont déjà relégués à 15 points (39-24).

L’écart atteint même les 20 points grâce à Caleb Martin, et c’est Montrezl Harrell qui va réveiller ses coéquipiers. Il bouscule Dewayne Dedmon, prend des rebonds, monte au alley-oop, et Washington signe un 13-2 pour revenir à -6 (50-44). Spencer Dinwiddie est en mode passeur, et il trouve Kyle Kuzma pour du catch-and-shoot à 3-points. À la pause, les Wizards ne sont plus menés que de 7 points (60-53).

Au retour des vestiaires, place au « Bam Show ». Le Heat se met à l’abri avec un 10-0, et ensuite, ça déroule. Des stops défensifs, des contre-attaques, et les Wizards sont sous l’eau. Les nombreux fans du Heat se font entendre, et Jimmy Butler ponctue le quart-temps par un alley-oop sur un 4-contre-2 (91-70). Washington est asphyxié, et Miami ne va pas enlever le pied de l’accélérateur.

Retour des averses de 3-points avec Max Strus, Caleb Martin et même Dewayne Dedmon. Ça tombe de partout, et Kyle Lowry s’y met aussi pour porter l’écart à 35 points. En face, seul Cory Kispert s’accroche mais le match est déjà plié. Victoire finale de 21 points (121-100) pour Miami qui fait le break en tête de la conférence Est.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– L’adresse à 3-points dans le 4e quart-temps. Les joueurs de Miami vont débuter le 4e quart-temps par un 7 sur 7 à 3-points ! Kyle Lowry dans le corner, Dewayne Dedmon à la limite des 24 secondes… La pluie est tombée de partout pour les pauvres Wizards. À quatre minutes de la fin, alors que le match est plié, Max Strus sera le premier à manquer un 3-points dans le quart-temps.

– Washington en perdition. Un public qui scande des « Let’s Go Heat », un assistant qui s’embrouille avec un spectateur… Les Wizards ont vécu un calvaire à domicile, et ils restent sur 9 défaites en 11 matches. Alors qu’ils avaient débuté la saison par 10 victoires en 13 matches, les voilà à la 11e place.

TOPS/FLOPS

✅ Bam Adebayo. Il a plané, au sens propre comme au sens figuré, sur le 3e quart-temps. Plus entreprenant en attaque, il inscrit 14 points dans le seul 3e quart-temps, et il est le symbole de cette équipe dure en défense et altruiste en attaque. Un match plein en seulement 24 minutes.

✅ Jimmy Butler. Même sentiment pour Butler, très agressif en début de match pour faire mal à la défense. Comme Adebayo, c’est une star qui montre l’exemple en défense, et ça déteint sur tout le groupe.

✅ Gabe Vincent. Kyle Lowry est revenu, mais le meneur nigérian ne baisse pas de ton. C’est le patron de la « second unit », et sa hargne est contagieuse. Quand il perd un ballon, il s’arrache pour le récupérer. Comme au début du 4e quart-temps où son agressivité lui permet de trouver Lowry à 3-points pour définitivement tuer le match.

✅ Cory Kispert. Avec Rui Hachimura, c’est le seul Wizard à surnager. On l’annonçait shooteur, et il marque essentiellement sur des coupes au cercle et des contre-attaques. Son enthousiasme n’est pas partagé par tout le monde.

⛔ Le duo Kuzma-Dinwiddie. Des fantômes pendant quasiment tout le match, et ce qui est dommage, c’est que les deux se loupent au début du 3e quart-temps alors que les Wizards avaient la possibilité de recoller un peu plus au score. Le « saucisson » de Kyle Kuzma est le symbole de son match, et on ne sait pas si les deux seront encore dans la capitale d’ici jeudi soir…

LA SUITE

Washington (24-29) : réception jeudi de Nets dans le même état qu’eux…

Miami (35-20) : suite du « road trip » avec un déplacement jeudi à la Nouvelle Orléans