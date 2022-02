Toronto qui rit, Charlotte qui pleure

Les Raptors ont confirmé être l’une des équipes en forme, en décrochant une sixième victoire consécutive sur le parquet des Hornets, afin carrément de prendre la 6e place de l’Est à Brooklyn !

À l’inverse, ça ne va pas fort du tout pour les Hornets, battus pour la cinquième fois de suite et qui plongent au classement. Cette fois, après avoir rapidement perdu Gordon Hayward, touché à la cheville, les hommes de James Borrego ont souffert face à la puissance de ce groupe canadien, qui s’appuie toujours autant sur son cinq majeur.

En grande difficulté pour trouver du rythme, et avec des shooteurs aphones (9/40 au final à 3-points), les Hornets se sont ainsi retrouvés à 23 points (29-52) dans le deuxième quart-temps.

Mais profitant des pertes de balle de Toronto, et d’un Terry Rozier agressif et enfin adroit, les locaux ont redressé la barre… pour revenir à 3 petits points (73-76) dans le troisième quart-temps. Charlotte semblait avoir inversé le « momentum », face à une équipe de Toronto tout de même limitée offensivement, mais la maladresse globale des Hornets, qui dure désormais depuis quelque temps, les a empêchés de pouvoir faire la bascule.

Les 3-points de Gary Trent Jr. ou Fred VanVleet et les rebonds offensifs ont ainsi fait mal à la volonté de « comeback » des Hornets, qui s’inclinent donc une nouvelle fois (101-116) et vont devoir trouver des solutions.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La blessure de Gordon Hayward. Déjà en difficulté depuis son retour de l’isolement, avec un 3/20 au tir sur ses deux derniers matchs, Gordon Hayward a vu Gary Trent Jr. lui tomber sur la cheville au milieu du premier quart-temps. De quoi le renvoyer aux vestiaires et finir sa soirée, après six minutes de jeu.

– Charlotte incapable de faire durer son « momentum ». Toronto a dominé la première mi-temps mais Charlotte est une équipe de rythme, qui peut renverser n’importe quelle situation… à condition que les 3-points rentrent. L’énergie de « Buzz City » semble ainsi extrêmement liée à son adresse extérieure, qui lui permet de saper le moral adverse et de booster le sien. Et quand ça ne rentre pas, ça devient très compliqué pour les Hornets.

– La puissance des Raptors. Toronto manque peut-être de purs talents individuels, mais Nick Nurse peut s’appuyer sur une formule claire, avec une taille et une envergure générales qui gênent considérablement les adversaires. Deux ingrédients qui ont empêché les Hornets de prendre du rythme, et qui ont aussi plombé leur moral, à force de voir les rebonds (51 à 38) retomber dans les mains d’OG Anunoby et des Raptors.

TOPS/FLOPS

✅ Pascal Siakam. Joueur de la semaine à l’Est, le Camerounais a retrouvé tout son impact. Utilisé par Nick Nurse pour lancer les actions dans l’axe, c’est parfois un peu téléphoné, et ça entraîne quelques pertes de balle (4) mais son mélange de puissance et de technique, notamment sur ses appuis, ont fait très mal à Charlotte. Il finit ainsi la rencontre avec 24 points à 10/16 au tir, 11 rebonds et 8 passes décisives.

✅ Les 3-points de Fred VanVleet et Gary Trent Jr.. Charlotte a utilisé la « zone », qui a souvent gêné Toronto cette saison, pour tenter un comeback. Si ça n’a pas réellement marché, c’est parce que Gary Trent Jr. et surtout Fred VanVleet ont réussi les 3-points qui ont fait mal en deuxième mi-temps, pour calmer les Hornets.

⛔ LaMelo Ball. Tout juste nommé All-Star, le meneur a souffert dans la foulée. Certes, il compile 15 points et 9 passes décisives mais il était fâché avec son tir (5/19 dont 1/6 de loin) et il a surtout été énormément gêné par la « zone match-up » des Raptors, ainsi que par la taille et l’envergure de ses défenseurs du soir. De quoi perdre 7 ballons alors qu’il ne trouvait pas ses ouvertures habituelles sur le pick-and-roll, et se frustrer, avec des fautes qui ont vite mis Charlotte dans le bonus en quatrième quart-temps.

LA SUITE

Charlotte (28-27) : les Hornets reçoivent les Bulls demain soir

Toronto (29-23) : les Raptors peuvent poursuivre leur série à Oklahoma City