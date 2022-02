Les Suns trop forts pour les Bulls

Dans ce remake de l’affiche des Finals 1993, qui voyait deux équipes phares de leurs conférences respectives se défier, ce sont les Suns qui ont fait respecter la logique, sur le parquet des Bulls (127-124).

Car, dans le sillage d’un superbe Devin Booker (38 points, 5 passes), c’est effectivement la meilleure équipe de la ligue qui a disposé sans forcer des coéquipiers de DeMar DeRozan (38 points, 5 rebonds) et Zach LaVine (32 points, 6 rebonds, 8 passes).

Contrairement à ce que peut laisser penser le score, ce fut ainsi tout sauf compliqué pour Phoenix, qui a tranquillement mené entre 10 et 25 points pendant tout le match, avant que Chicago ne parvienne à réduire progressivement l’écart, quand le sort de cette rencontre était déjà décidé.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Devin Booker, fer de lance de Phoenix. Adepte des entames de mi-temps réussies jusqu’à présent, l’arrière des Suns a démontré qu’il était à l’aise pour monter d’entrée en température. Auteur de 16 points dans le premier acte, puis de 14 points dans le troisième quart-temps, « D-Book » a fait la chanson à ses défenseurs à chaque sortie des vestiaires. Juste indéfendable, tant à mi-distance qu’à 3-pts ou dans la peinture, le désormais triple All-Star a porté les siens toute la soirée, rappelant comme souvent son mentor Kobe Bryant lorsqu’il prend feu et maîtrise à ce point son sujet en attaque, sans se soucier de la défense adverse.

— DeMar DeRozan, Zach LaVine… et les autres. Si les Suns ont pu s’appuyer sur un collectif de gala cette nuit (six joueurs à 10 points ou plus), impossible d’en dire autant des Bulls, qui n’ont existé qu’à travers leur duo All-Star, responsable de 70 de leurs 124 points. À tour de rôle, DeRozan et LaVine ont donc tout tenté pour relancer leur équipe, alors qu’elle accusait 10, 15, 20 voire 25 points de retard. Sauf que deux joueurs ne peuvent pas renverser, à eux seuls, un adversaire aussi sûr de sa force. Même s’ils sont capables de dépasser chacun la barre des 30 points ou d’enflammer le bouillant public du United Center.

— La défense de Chicago n’a pas tenu le choc. Déjà affaiblis par les absences de Lonzo Ball, Alex Caruso, Patrick Williams et Derrick Jones Jr, les Bulls jouaient en prime avec un Zach LaVine diminué, pour le deuxième match de leur « back-to-back ». Forcément, contre des Suns à leur zénith, les joueurs de Chicago ont pris la sauce défensivement. Régulièrement en retard sur les shooteurs adverses et pas toujours disposés à faire les efforts défensifs, les hommes de Billy Donovan étaient sans doute épuisés par leur affrontement de la veille avec les Sixers. D’où ce revers concédé sans jamais avoir espéré un instant.

TOPS/FLOPS

✅ Chris Paul. Sans forcer, le meneur des Suns a signé un nouveau double-double points/passes. Autant le dire immédiatement : les superlatifs manquent pour qualifier la faculté qu’a « CP3 » à découper les défenses adverses. Aussi bien avec ses passes décisives sur « pick-and-roll », qu’avec ses paniers à mi-distance et en sortie d’écran. Certes un peu plus dispendieux qu’à l’accoutumée (4 pertes de balle), notamment après la pause, car il a dû se faire violence pour repousser les Bulls, l’homme aux 12 sélections au All-Star Game régale comme toujours dans son rôle de patron de l’attaque de Phoenix.

✅ JaVale McGee. La « second unit » de Phoenix a encore été très bonne et influente aujourd’hui, grâce notamment à la prestation de leur pivot remplaçant (16 points, 8 rebonds, 3 contres). Bien servi par Chris Paul, évidemment, ou Elfrid Payton, lui aussi intéressant en sortie de banc, le triple champion NBA a fait du grabuge dans la raquette des Bulls, avec ses qualités athlétiques et sa robustesse. Preuve de sa confiance en lui, il s’est carrément permis de faire mouche à 3-pts, avant la pause ! En plus de faire la loi au rebond offensif (5 prises), de manière à aider son équipe à planter 17 points en seconde chance.

⛔ Ayo Dosunmu. Si les Bulls auraient sans doute espéré un apport plus régulier et important de Nikola Vucevic, certes auteur d’un double-double grâce à une meilleure seconde période, la prestation de leur rookie a quant à elle été médiocre de bout en bout. Incapable de trouver son rythme en attaque (1/7 aux tirs, 0/4 à 3-pts) et également martyrisé en défense par le maestro Chris Paul et, surtout, par le diabolique Devin Booker, le joueur de 22 ans a livré l’une de ses pires performances de la saison.

LA SUITE

Chicago (33-21) : déplacement à Charlotte, dans la nuit de mercredi à jeudi (01h30).

Phoenix (43-10) : « back-to-back » à Philadelphie, ce mardi soir (01h00).