Les Bucks restent sérieux avant les vacances

Comme Chicago est sur deux défaites en trois matches, les trois victoires de suite des Bucks permettent au champion en titre de se rapprocher de la deuxième place de l’Est.

Ce dernier large succès à Los Angeles vient après ceux contre les Wizards et les Blazers. Une bonne réaction après la défaite contre les Nuggets et une preuve de sérieux alors que les vacances arrivent dans deux semaines.

« On a gagné quelques bons matches à la maison, on a fait un mauvais match contre les Nuggets, et ensuite, on s’est motivé avant la coupure du All-Star Game », explique Jrue Holiday au Milwaukee Journal-Sentinel. « La pause arrive, donc les gens commencent à être fatiguées physiquement et mentalement, mais on essaie de faire un effort de plus. On fait un road trip contre des bonnes équipes donc on veut le plus de victoires possibles. »

Les succès contre les Blazers et les Clippers ont été fermes avec 137 points marqués à chaque fois (+29 et +24). Bien qu’à domicile, ni Portland ni Los Angeles n’ont vraiment eu une chance d’exister.

« C’est fun », explique Giannis Antetokounmpo. « Les gars sont impliqués, ils sourient, s’amusent, mettent des shoots. On défend bien. Depuis deux matches, on joue dur, on donne le ton. Il faut continuer ainsi. »

Les Bucks ont encore des déplacements à venir contre les Lakers et les Suns au programme. Avant de revenir dans le Wisconsin pour affronter Portland, Indiana et Philadelphie d’ici le 17 février. Les champions le répètent depuis quelques jours : ils veulent éviter tout relâchement d’ici les vacances.

« Il n’y a rien à gagner actuellement », rappelle le MVP des Finals 2021. « Même si on gagne cinq ou six matches de suite, ça ne compte pas vraiment. Personne ne va s’en souvenir en mai. Je ne vais même pas me souvenir de ce qu’on aura fait en février, avant la coupure. Au fond, ces rencontres permettent de construire de bonnes habitudes, de très bonnes même. On pourrait se trouver des excuses : on est fatigué, on a eu des absents, des blessés, le Covid… On pourrait être une des ces équipes-là, mais on ne l’est pas. »