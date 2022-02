La défense de zone, le mauvais tour des Mavs joué aux Sixers

Tout au long du troisième quart-temps face aux Mavs, Joel Embiid a semblé se poser la question : « Où me placer pour reprendre mon chantier ? » À la pause, son équipe menait confortablement (53-63) et le pivot (18 points et 9 rebonds à ce stade) avait fait du mal à tous les intérieurs adverses.

« On a essayé la tempête de glace, ça n’a pas marché », en rigole Jason Kidd par rapport au temps actuel dans le Texas, avant se faire plus sérieux : « Il est si talentueux. […] Vous ne pouvez pas le laisser faire un gros, gros match ou vous n’avez aucune chance de gagner. » Le technicien texan, privé de Kristaps Porzingis et de Maxi Kleber pour ce match, a alors décidé de changer de braquet défensif pour entamer la seconde période : la zone flottante.

« On ne l’a pratiquement pas utilisée de toute la saison. C’était incroyable de voir les gens communiquer. En parlant, vous allez faire de grandes choses en défense, et c’est ce qu’on a fait ce soir », se félicite Luka Doncic, dont l’équipe dispose désormais de la 5e meilleure défense du pays (107 points encaissés sur 100 possessions, elle était seulement 25e sur le mois de novembre). Cette zone a effectivement posé de grosses difficultés à l’attaque bien huilée des 76ers en première période.

On a vu Tyrese Maxey orienter Joel Embiid vers le poste bas, tandis que Tobias Harris venait se positionner poste haut. L’ailier fort a tenté de transmettre le cuir vers son pivot, mais cette relation a été coupée par une intervention de Dorian Finney-Smith. Sur la possession suivante, le même Tobias Harris a trouvé Joel Embiid près du cercle mais le manque de « spacing » a contraint le pivot à manquer sa finition.

Le Heat l’avait déjà utilisée

Encore un peu plus tard, les 76ers, tentant de faire circuler rapidement le ballon en périphérie pour créer les décalages, n’ont pas été en mesure de déclencher avant la fin des 24 secondes.

« À plusieurs reprises cette année, on a été assez mauvais contre la zone. On doit trouver des moyens de l’attaquer. De toute évidence, après ce soir, on va y être confronté à nouveau », remarque Seth Curry (11 points à 3/6 de loin), dont l’adresse extérieure aurait pu faire plus de dégâts face à ce genre de défense.

Recourir à cette défense pour contrer le géant des 76ers n’est pas nouveau. En décembre dernier, le Heat l’avait déjà privilégiée plutôt que de jouer la prise à deux, susceptible de générer des shoots ouverts aux snipers de Philadelphie.

Résultat : cette nuit, les 76ers ont été limité à 15 points dans le troisième quart-temps, puis 20 dans le dernier. Joel Embiid ? 9 points à 3/8 aux tirs en seconde période. « La zone nous a déstabilisés ce soir », reconnaît aussi Georges Niang. « Même moi, je me suis retrouvé dans des zones où je ne suis pas censé être et j’ai perdu le ballon. On a peut-être pas été assez dans l’urgence face à la zone qui a ralenti notre rythme et a été déstabilisante. »

Les grosses écuries de l’Est ont pris note.