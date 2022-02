La vie sans Brook Lopez est bien difficile pour les Bucks

Si Bobby Portis a prévenu ses coéquipiers qu’il fallait être sérieux et ne pas se relâcher jusqu’à la coupure du All-Star Game, c’est non seulement parce que la concurrence à l’Est est féroce, mais aussi parce que les Bucks sont moins souverains et dominants cette saison.

Sans doute qu’il y a de la gestion ainsi qu’une autre façon d’aborder la saison régulière, avec moins d’appétit peut-être, après le titre. Mais il y a un autre élément qu’il ne faut pas négliger : l’absence de Brook Lopez.

Le pivot n’a joué que le premier match de la saison, avant d’être gêné par son dos et finalement d’être opéré début décembre. Et sans lui, Milwaukee est moins fort, tout simplement.

« C’est extrêmement compliqué », regrette Khris Middleton pour The Athletic. « La frustration, liée à cette pièce qui nous manque, commence à se faire sentir dans le groupe. On s’est tous rendu compte de ce que Brook apporte à notre équipe. Que ce soit sa polyvalence, sa taille, sa défense. On en a marre de cette longue période sans lui. On est impatient de le revoir. Il nous manque. »

Avec Brook Lopez, les Bucks sont une meilleure équipe au rebond ou en défense, puisque l’ancien des Nets est précieux dans ses placements, notamment sur les « drop coverage », les couvertures défensives après les pick-and-roll, où il est très bon.

« On fait de notre mieux pour gérer un joueur, là où Brook en mange deux ou trois »

Le pivot, parfois dans un rôle de l’ombre, est donc un maillon essentiel du système Mike Budenholzer.

« C’est plus dur sans lui », reconnait Pat Connaughton. « Sans lui, des joueurs comme Donte DiVincenzo, Jrue Holiday, Khris ou moi doivent se battre avec des grands. On fait de notre mieux pour gérer un joueur, là où Brook en mange deux ou trois. On doit s’adapter face à ça et on doit être un peu plus malin. »

D’après nos confrères de The Athletic, les Bucks s’attendent bien à revoir Brook Lopez avant la fin de saison régulière. Il devrait ainsi jouer quelques rencontres avant les playoffs et c’est un retour qui va faire du bien au moral des troupes championnes en 2021.

« Brook est un des coéquipiers les plus altruistes dans une NBA où certains courent après les statistiques », poursuit et conclut Pat Connaughton. « Je ne pense pas que des joueurs dans notre équipe font cela, mais lui, c’est clair que ce n’est pas le cas. Il fait son boulot et pour lui, peu importe qui prend le rebond, lui ou un autre, tant que c’est notre équipe, ça lui va. »