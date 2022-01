Pour Bobby Portis, les Bucks doivent faire attention dans une conférence Est très compétitive

Pourtant champion en titre, Milwaukee vit une saison assez discrète. Les Bucks ne sont pas inquiétants, même s’ils peinent sur le long terme à afficher le niveau des dernières saisons, ni très rassurants, même si quelques grosses victoires sont à souligner ici et là.

En clair, Giannis Antetokounmpo et ses coéquipiers ont plusieurs visages et ils attendent sûrement le printemps et les playoffs pour montrer le plus beau et le plus impressionnant.

Sauf qu’avant ça, il y a une saison régulière à jouer et avec une actuelle cinquième place dans la conférence Est, Milwaukee doit conserver un certain niveau de sérieux, surtout dans les prochains jours.

« Ce sont des journées dangereuses en NBA », explique Bobby Portis au Milwaukee Journal Sentinel. « Les gars commencent à penser à la coupure du All-Star Game et aux vacances. J’essaie de rester concentré sur ces 10-11 parties encore à jouer, car il y a des gros matches au programme. »

« Il y a quelques années, on parlait de la conférence Ouest, de sa compétitivité. Maintenant, c’est comme ça à l’Est »



Jusqu’au 18 février, Bobby Portis et sa bande devront notamment affronter Denver, les deux équipes de Los Angeles, Phoenix ou encore Philadelphie. Sans oublier des matches contre les Wizards ou un double affrontement face à Portland, qui peuvent se transformer en piège.

Avec 30 victoires pour 20 défaites, les Bucks n’ont que 2.5 victoires d’avance sur la septième place (Charlotte actuellement), qui n’est plus qualificative directement pour les playoffs. Ces trois semaines à venir ne sont donc clairement pas à négliger car la conférence Est n’est plus la même.

« C’est assez fou. Il y a quelques années, on parlait de la conférence Ouest, de sa compétitivité. C’était « Wild Wild West ». Il fallait gagner au moins 50 matches pour faire les playoffs, et encore, ce n’était pas toujours suffisant », se souvient l’ancien intérieur de Chicago. « Maintenant, c’est comme ça à l’Est. Toutes les équipes se battent pour les places. Avec trois ou quatre défaites de suite, on est en « play-in ». Avec trois ou quatre victoires d’affilée, on est sur le podium. C’est vraiment compétitif et chaque match est compliqué à gagner. Il n’y a plus de rencontres qu’on pouvait entourer sur le calendrier et se dire : celle-là, c’est une victoire assurée. Là, 13 équipes peuvent faire les playoffs à l’Est. »