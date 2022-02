Malgré sa nouvelle sélection All-Star, Karl-Anthony Towns reste focalisé sur sa « mission playoffs »

Karl-Anthony Towns a eu droit à la traditionnelle « douche » avant la douche. Ses coéquipiers n’ont pas manqué d’arroser comme il se doit leur leader, après l’annonce de sa nouvelle sélection au All-Star Game, à l’issue de la victoire de cette nuit face aux Pistons. Bien trempé, « KAT » a lâché qu’il allait se rendre à Cleveland pour représenter toute l’équipe. Puis, il a initié le cri de guerre collectif : « famille ».

Pour l’intérieur des Wolves, il s’agit de sa troisième sélection étoilée en carrière après 2018 et 2019. Depuis cette période, sa vie a pris un tournant dramatique en raison de l’épidémie de Covid-19 qui a emporté plusieurs membres de sa famille, dont sa mère Jacqueline il y a un an. Cette dernière était la première personne qu’il avait embrassée lors de l’annonce de sa précédente sélection.

« La vie, c’est assez simple, la vie tout simplement », rétorque-t-il lorsqu’on lui demande ce qui avait changé dans la perspective de recevoir cet honneur trois ans après sa dernière étoile.

« Ce n’est pas la même atmosphère, ce ne sera pas la même énergie. C’est quelque chose de cool à l’instant T (mais) j’ai de plus grandes choses en tête, plus urgent à gérer. J’ai de plus grandes aspirations aussi. C’est un grand honneur, je ne veux pas le minimiser », détaille-t-il en pensant sans doute à l’émotion chez les nouveaux arrivants comme Darius Garland ou Fred VanVleet.

« Plus rien ne me surprend dans le fait d’être sélectionné ou non »

Parmi les grandes aspirations auxquelles l’intérieur fait référence, il y a cette « mission playoffs », expression reprise à plusieurs reprises durant sa conférence de presse, dans laquelle il est embarqué avec son équipe. Avec les Grizzlies, les Wolves sont sans doute l’équipe surprise de cette conférence Ouest. Après s’être imposée cette nuit, la franchise du Minnesota affiche un très bon bilan 27 victoires pour 25 défaites et occupe la 7e place, au nez et à la barbe des deux franchises de Los Angeles.

Il faut remonter à la saison 2017/18, sous l’ère Jimmy Butler, pour voir les Wolves dans une telle forme, avec un bilan positif. Ils ne sont d’ailleurs pas retournés en playoffs depuis.

Avec 24 points et 10 rebonds, « KAT » affiche un niveau statistique comparable à sa dernière sélection, avec toutefois un peu moins de rebonds captés (9.6 unités, son plus faible en carrière). En 2020, alors qu’il avait affiché sa meilleure moyenne au « scoring » en carrière (26.5 points), sa candidature n’avait pas été retenue en raison d’un bilan collectif trop faible.

« C’est regrettable de voir que le All-Star Game de cette année ne comptera pas les 24 meilleurs joueurs de la NBA », avait-il envoyé à l’époque. « Je suis devenu insensible au manque de respect qu’on me porte dans cette ligue. On m’a manqué de respect depuis que je suis arrivé. »

Aujourd’hui, il semble essayer de prendre ses distances avec ces honneurs. « Je suis déjà passé par ce processus, j’avais l’impression que j’allais en être et j’ai été snobé. Un snobisme permanent. Plus rien ne me surprend dans le fait d’être sélectionné ou non », relativise-t-il après avoir montré du doigt celui qui est amené à l’accompagner lors de prochaines éditions : Anthony Edwards.