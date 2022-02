Les Wolves enchaînent face aux Pistons

Privé de Cade Cunningham, touché à la hanche, Detroit a fait illusion pendant une mi-temps avant de craquer dans le 3e quart-temps, pour s’incliner 128-117 à domicile. Les Wolves avaient pris le meilleur départ à la faveur d’un 11-0 pour mener 21-11 après seulement cinq minutes. Jared Vanderbilt et Anthony Edwards font la différence, et on se dit que les Pistons vont passer une très mauvaise soirée. Sauf que l’entrée de Frank Jackson va complètement les réveiller, et ils vont même prendre les commandes au buzzer du 1er quart-temps sur une claquette de Saddiq Bey.

Killian Hayes distribue plutôt bien le jeu, et les Pistons tiennent tête aux Wolves. Côté Minnesota, Taurean Prince confirme qu’il est en grande forme, et c’est lui, à la dernière seconde, qui permet aux Wolves de rentrer aux vestiaires avec seulement deux points de retard (67-65). La suite sera beaucoup plus compliquée pour Detroit…

Forcément, l’absence de Cade Cunningham se fait ressentir, et surtout les Wolves se décident enfin à défendre. Résultat : un 9-0 change complètement le visage du match, avec le duo Edwards-Towns aux manettes. Les joueurs de Chris Finch s’échappent (90-85), et Jaylen Nowell se charge d’enfoncer le clou (99-91). Les Pistons cherchent une étincelle, mais Malik Beasley insiste et l’écart atteint les 14 points (110-96). Le banc de Minnesota fait clairement la différence, et le tandem Prince-Beasley se trouve bien pour porter l’avance à +16 (117-101).

Il reste sept minutes à jouer, et il suffit désormais de gérer. Les Wolves vont tout de même se faire quelques frayeurs puisque les Pistons vont revenir à -5 à moins d’une minute de la fin. Mais Towns va faire la différence en contrant Saddiq Bey puis Jerami Grant. Les Wolves terminent sur un 6-0 pour s’imposer 128-117.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Wolves font le break. Solidement installés à la 7e place de la conférence Ouest, les coéquipiers de Towns sont désormais plus proches de la 6e place détenue par les Nuggets, que de la 9e place des Lakers. Pour la première fois depuis octobre, les Wolves sont deux victoires au-dessus des 50%.

– La complicité du duo Prince/McLaughlin. Ils n’ont pas joué ensemble aux Nets, et pourtant les deux se trouvent les yeux fermés. McLaughlin est un vrai meneur-passeur, plutôt bon défenseur, et il est parfait pour diriger la « second unit ». Que ce soit Prince ou Beasley, ils sont servis dans les meilleures conditions, et ils combinent d’ailleurs un 9 sur 11 à 3-points. Quant à McLaughlin, il termine avec le meilleur +/- (+19) dur match.

TOPS/FLOPS

✅ Karl-Anthony Towns. Il loupe d’abord un shoot ouvert pour tuer le match, mais il se rattrape ensuite avec deux gros contres. Il fête sa 3e sélection au All-Star Game avec un nouveau match plein à 21 points et 14 rebonds. Comme d’autres intérieurs, il pourrait délaisser le 3-points et se concentrer sur le travail à mi-distance.

✅ Le banc des Wolves. Les Pistons ont craqué en 3e quart-temps face aux remplaçants de Minnesota avec des joueurs qui semblent se connaître par coeur. Cela défend, ça court et c’est surtout adroit. Sous les panneaux, Naz Reid est difficile à bouger. À la mène, McLaughlin se concentre sur les passes, et le duo Prince-Beasley a fait mouche.

✅ Frank Jackson. Un autre remplaçant a brillé, et il est à trouver du côté des Pistons. Son agressivité compense la discrétion de Killian Hayes, et c’est lui qui a lancé les Pistons dès son entrée en jeu.

✅Saddiq Bey. C’est la force tranquille des Pistons avec de la justesse et du volume de jeu. Il peut aussi faire jouer les autres, et il a tenu tête à Anthony Edwards, « sophomore » comme lui.

⛔Killian Hayes. Certes quatre passes et deux contres, mais on attend tellement plus de lui en attaque. Cade Cunningham absent, il avait l’occasion de se montrer dans la direction du jeu. Un bon passage en début de deuxième mi-temps, et ensuite plus grand chose.

LA SUITE

Detroit (12-39) : back-to-back face aux Celtics

Minnesota (27-25) : réception dimanche des… Pistons