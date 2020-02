Non sélectionné au All-Star Game, Karl-Anthony Towns assure être « insensible au manque de respect »

Karl-Anthony Towns a fait le choix de passer au-dessus de sa non-sélection au All-Star Game pour continuer à viser des objectifs autrement plus importants à ses yeux, avec Minnesota. Toutefois, et même s’il a dans un premier temps feint l’indifférence, KAT n’a pas pu s’empêcher de garnir sa sortie de la veille d’un tacle glissé dans les règles, estimant qu’on lui manque trop souvent de respect depuis son arrivée en NBA.

« Ce qui me préoccupe, c’est l’équipe et enchaîner des victoires, » a-t-il déclaré. « Je suis devenu insensible au manque de respect qu’on me porte dans cette ligue. On m’a manqué de respect depuis que je suis arrivé. Ce n’est pas nouveau, je n’ai pas vu mon nom, et quand on est une personne qui a été aussi peu respectée que moi, c’est quelque chose à laquelle on s’attend honnêtement. Tu es même un peu choqué quand l’inverse se produit ».

« L’objectif, c’est d’être en finale NBA, d’être en playoffs, gagner des matchs »

Impressionnant en début de saison, l’intérieur des Wolves a tout de même manqué 17 matchs qui l’ont non seulement mis hors course pour le All-Star Game mais qui ont surtout précipité la chute des hommes de Ryan Saunders. Les coups durs s’enchaînent donc pour KAT cette saison, qui va s’atteler à en faire abstraction.

« Je suis sur quelque chose qui va bien au delà des All-Stars. J’essaie d’être le meilleur des meilleurs. Je dois continuer à jouer, continuer à être meilleur pour trouver des moyens d’aider mon équipe à gagner et essayer de bâtir un héritage. C’est regrettable de voir que le All-Star Game de cette année ne comptera pas les 24 meilleurs joueurs de la NBA, mais on doit continuer à se battre pour gagner. L’objectif, ce n’est pas le All-Star Game, c’est d’être en finale NBA, d’être en playoffs, de gagner des matchs. Le All-Star Game, c’est cool et c’est quelque chose pour les fans, mais je suis là pour les gens qui sont avec moi dans ce vestiaire ».