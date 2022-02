Un super Evan Fournier ne suffit pas face aux Grizzlies

Les projecteurs sont braqués sur Ja Morant et ses Grizzlies, et les premières minutes leur donnent raison. Le meneur All-Star roule déjà à 180 km/h sur l’autoroute et il donne le tournis à la défense des Knicks, dépassée par le rythme. Ja Morant s’amuse (17 points à la pause) et le collectif des visiteurs est très bien huilé.

Sous les panneaux, on notera les quelques contres énormes de Mitchell Robinson, qui se chicote de bon coeur avec Steven Adams dans la peinture. Le rythme se ralentit, et malgré une rapide réaction des Knicks, c’est bien Memphis qui a l’avantage à la mi-temps (64-52).

Au retour des vestiaires, les hommes de Tom Thibodeau essaient de ralentir le jeu pour contrôler les Grizzlies. R.J Barrett attaque le cercle pour aller provoquer quelques fautes au duo d’intérieur Jackson-Adams.

New York n’est pas largué, mais on sent que les Grizzlies peuvent mordre à tout moment. Evan Fournier a beau planter de loin durant le dernier quart-temps et donner l’espoir aux fans du Garden d’un retournement de situation, ce sont Desmond Bane, et Ziaire Williams qui punissent à 3-points et éteignent les derniers espoirs de Randle et compagnie. Memphis se reprend après sa défaite à Philly et s’impose dans la Grosse Pomme (120-108).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Melton, le sniper du premier quart-temps ! De’Anthony Melton est plutôt connu pour ses capacités défensives, mais l’ancien des Suns a fait parler la poudre dès son entrée sur le parquet. En cinq minutes, il a allumé de loin et collé un beau 3/4 à 3-points, assorti de 2 rebonds et 2 passes décisives. Précieux dans le collectif des Grizzlies, il a été un parfait exemple d’étincelle venue du banc lors du premier quart-temps !

– Mitchell Robinson, les contres, les rebonds offensifs et les dunks dans la peau ! 8 contres, 7 rebonds offensifs (11 au total) et 7 dunks pour le longiligne pivot des Bockers, qui a donné du travail à Steven Adams, pourtant pas facile à bouger dans la peinture. Robinson est encore irrégulier et a parfois de grosses sautes de concentration, mais lorsqu’il est bien dans son match, c’est un atout fort pour son équipe dans la protection de la raquette et pour ramasser des miettes en attaque.

– 23 points seulement pour la « seconde unit » des Knicks. Avec un Alec Burks transparent (4 points), et un Immanuel Quickley qui a enchainé les tirs ratés (3/11 pour lui), la « seconde unit » de New York n’a pas apporté grand-chose au collectif de Tom Thibodeau. Très solide durant le premier tiers de la saison, les seconds couteaux des Knicks sont un peu moins inspirés depuis quelques matches…

TOPS/FLOPS

✅ Jaren Jackson Jr. L’ancien de Michigan State s’éclate dans le collectif des Grizzlies, et il a mis le Garden dans sa poche ce soir. Avec 26 points, dont 4 tirs à 3-points, 10 rebonds, 2 passes et 2 contres, JJJ profite à fond du travail de sape réalisé par Steven Adams, qui lui libère beaucoup d’espaces et de certaines responsabilités défensives.

✅ Evan Fournier. Le Français a rapidement trouvé la mire, et a effectué une prestation très complète. 30 points, 8 tirs de loin, et une belle défense sur les extérieurs adverses. Il a harangué à plusieurs reprises les fans du Garden, et semble trouver une certaine régularité après des premiers mois compliqués. À noter que son entente avec R.J Barrett est également de plus en plus intéressante.

⛔ Kemba Walker. Une nouvelle prestation en forme de zéro pointé pour Kemba Walker. Pourtant revenu en grâce durant le mois de décembre et une partie du mois de janvier, l’ancien meneur des Celtics est transparent, peu impliqué et semble hors du coup des deux côtés du parquet. Attention à une nouvelle « rechute », car le crédit de Kemba Walker aux yeux de Coach Thibs semble fondre comme neige au soleil, et ce genre de match ne donne pas tort au technicien…

SOUS LE SIGNE DU 2

Le 2/2/2022, Desmond Bane termine la rencontre avec 2 passes, 2 interceptions, 2 contres et 2 fautes. Il shoote à 22%, et il porte le… 22 ! Anecdotique, mais amusant.

LA SUITE

New York (24-28) : samedi, première étape de leur road trip sur la côte Ouest pour affronter les Lakers

Memphis (36-18) : déplacement en Floride samedi pour y affronter le Magic