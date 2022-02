Domantas Sabonis absent, les rookies des Pacers dansent

Chez les Pacers cette saison, il n’y a pas qu’un rookie qui brille. Certes Chris Duarte réalise une bonne saison, la plus régulière c’est certain parmi les rookies d’Indianapolis, mais d’autres jeunes talents couvent à Indiana. La preuve dans la victoire contre les Clippers.

Encore privé de Domantas Sabonis, cette fois placé à l’isolement après déjà plusieurs matches manqués à cause de sa cheville, Rick Carlisle s’est appuyé sur un trio qui découvre la NBA : Isaiah Jackson, Terry Taylor et Duane Washington Jr.

Le premier, titulaire, a livré le meilleur match de sa saison avec 26 points, 10 rebonds (ses records personnels) et 2 contres. Ses quatre dunks ont ravi les fans du Gainbridge Fieldhouse, notamment le dernier à deux minutes de la fin, qui a validé la victoire des Pacers.

« J’étais un peu nerveux au début, mais après, on commence à jouer et tout ça passe à la trappe », raconte-t-il à l’Indy Star. « Je savais que les gars avaient besoin de moi. Je savais que j’allais élever mon niveau et que j’allais beaucoup apporter. »

De son côté, Terry Taylor continue de profiter de quelques minutes offertes par Rick Carlisle ces derniers jours. Celui qui évolue aussi parfois en G-League a compilé 15 points et 8 rebonds (dont 5 offensifs). Comme Jackson, ce sont ses deux records en carrière.

« Je dois en vouloir encore plus », assure le joueur, signé en « two-way contract ». « Je suis toujours motivé, car je ne fais que 1m95 et tout le monde me dit que je ne peux pas aller chercher des rebonds parmi les grands. Je veux prouver qu’ils ont tort. Peu importe ma taille, je vais faire de mon mieux et aller au rebond offensif. »

Un trio qui a réussi à saisir une belle opportunité

Duane Washington Jr., enfin, a de nouveau brillé, une semaine après son record de franchise à 3-pts pour un rookie. Il a marqué 14 de ses 16 points en dernier quart-temps, avec notamment trois paniers primés dans le 12-0 qui a tué les Clippers. Sa petite dance a, elle aussi, enflammé le public.

« En début de journée, j’ai vu une vidéo de mon père (19 matches en NBA entre 1987 et 1993) sur Twitter. Il jouait alors en Espagne et une de ses célébrations après un and-1, c’était un petit shimmy. Donc c’est ça qui m’est venu à l’esprit. C’est Lance Stephenson le patron dans ce domaine, donc je dois encore en faire quelques uns. C’est mon premier. »

Dans une saison très moyenne pour ses troupes, Rick Carlisle peut se réjouir d’avoir quelques rookies capables de faire de telles sorties. Les trois joueurs ont ainsi apporté 57 points et 22 rebonds dans cette victoire face aux Californiens.

« Notre staff continue d’être positif avec eux, même s’ils ne jouent pas beaucoup », explique le coach. « Rien ne remplace les minutes jouées. C’est toujours l’histoire de la poule et de l’œuf : qu’est-ce qui arrive en premier, les minutes ou les bonnes actions ? La réponse, c’est d’être prêt quand une opportunité se pointe. Ces gars ont réussi ça. »