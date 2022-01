Tyrese Maxey en quête du bon équilibre en attaque

Auteur d’une première année dans la ligue encourageante, Tyrese Maxey a vu ses responsabilités augmenter de manière significative, pour sa deuxième saison en NBA. Sans Ben Simmons, qui ne veut plus jouer avec les Sixers, le « combo-guard » de 21 ans est ainsi devenu le titulaire de la franchise à la mène.

Une mission loin d’être évidente pour un joueur aussi jeune et qui était principalement habitué à évoluer en tant qu’arrière, avant cet exercice 2021/22. Et à laquelle il continue de se faire.

Notamment sur le plan offensif, car Tyrese Maxey peine encore à déterminer quand il lui faut activer le mode scoreur ou le mode gestionnaire. Mais celui-ci a au moins le mérite de pouvoir compter sur Sam Cassell, un illustre meneur de la fin des années 1990 et du début des années 2000, pour progresser dans cet aspect.

« Sam est toujours là à me faire comprendre quand shooter et quand faire la passe », raconte ainsi le 21e choix de la Draft 2020. « Il me dit : ‘Tu as la mission la plus difficile de la ligue, car tu joues avec Joel [Embiid] et Tobias [Harris]. Autrement dit des joueurs qui ont besoin d’avoir la balle mais qui ont aussi besoin que tu marques des points, que tu sois toi-même, qui dépendent de toi pour être impliqués’. Il me dit aussi : ‘Ce sera difficile, mais nous avons confiance en toi, donc attaque la peinture, crée pour toi-même et pour les autres’. »

Un nouveau rôle à assimiler

Avec 7.2 passes décisives de moyenne depuis cinq matchs (contre 1.1 perte de balle), dont une pointe record à 10 passes jeudi soir qui a ravi Joel Embiid, Tyrese Maxey monte en puissance depuis quelques jours dans l’organisation. Lui qui affiche en prime 16.4 points de moyenne sur la saison, à de solides pourcentages de réussite de 46% aux tirs, 41% à 3-pts et 86% aux lancers-francs.

Autant dire que la deuxième année dans la ligue de l’ancien pensionnaire de Kentucky est plutôt convaincante et surprenante. D’autant plus en l’absence de Ben Simmons et alors qu’il doit notamment cohabiter avec Joel Embiid, Tobias Harris et Seth Curry sur le parquet.

Des joueurs qui obligent autant qu’ils ne permettent à Tyrese Maxey de comprendre comment bien se comporter en tant que pur meneur de jeu et comment bien se comporter pour son équipe.

« En général, vous le comprenez en fonction du rythme de la partie », confie le principal intéressé, concernant ce fameux équilibre à trouver entre scoring et distribution. « Parfois, Joel [Embiid] est chaud et nous faisons en sorte de le servir jusqu’à ce que cette stratégie ne fonctionne plus. Parfois, c’est Seth [Curry] qui est chaud ou c’est parfois un autre joueur qui l’est. Donc, quand un système, une stratégie ne fonctionne plus, il faut appeler un écran, pénétrer dans la raquette et marquer des points ou créer du jeu pour quelqu’un d’autre. »

La gagne comme mot d’ordre

Constamment poussé par ses entraîneurs, qui ne veulent surtout pas qu’il se bride offensivement en refusant les tirs qu’il apprécie, Tyrese Maxey cherche à trouver son équilibre en attaque en pensant au bien de l’équipe.

« Au final, tout ce que je veux c’est gagner et faire tout ce qu’il faut pour », poursuit-il. « Si ça signifie marquer des points et être plus agressif, alors je le ferai. Mais si ça signifie délivrer des passes décisives, peu shooter et impliquer mes coéquipiers, alors je le ferai aussi. Car le but ultime, c’est vraiment de gagner, à mes yeux. »

« Gagner », ce que recommencent à faire les Sixers (30 victoires – 19 défaites), remontés à la 3e place de l’Est et qui ne comptent plus qu’un match et demi de retard sur les Bulls, leaders de leur conférence. Grâce, notamment, à un super mois de janvier (11 victoires – 3 défaites) réussi par les coéquipiers d’un Joel Embiid en mode MVP.