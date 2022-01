Joel Embiid ravi de voir Tyrese Maxey battre son record en carrière à la passe

Après un tir manqué d’Anthony Davis, Tyrese Maxey a capté le rebond, remonté le terrain en vitesse et parfaitement servi Joel Embiid, qui avait pris la position préférentielle devant « AD » dans la raquette. Grâce à un bon angle de passe, le pivot des 76ers a pu finir dans la foulée avec la faute en prime.

Cette action est symbolique de la bonne sortie du jeune meneur dans la large victoire de son équipe face aux Lakers. Le joueur de 21 ans a compensé ses difficultés à finir (14 points à 5/14 aux tirs), notamment à 3-points (2/6), pour distribuer le jeu. Pour la première fois de sa carrière, il a atteint les dix passes décisives (son record donc), lui permettant de signer son premier double-double.

« C’est marrant parce que je lui en ai parlé aujourd’hui quand je l’ai vu en lui disant : ‘Merci d’être enfin un meneur de jeu et de passer la balle’ », en rigole Joel Embiid, qui aime décidément beaucoup taquiner son coéquipier. Plus sérieusement, le pivot des 76ers ajoute : « C’est ce qu’il fait tout au long de la saison. Cela ne se voit peut-être pas dans la feuille de stats mais il s’est amélioré en tant que meneur de jeu, en dirigeant l’équipe. »

Meilleur passeur de l’équipe

Et, par la même occasion, en faisant oublier un certain Ben Simmons. La réussite de Philadelphie cette saison dépendait pour beaucoup de son développement tant la franchise a peu d’option à la mène. Un pari réussi puisqu’il est le troisième marqueur et le meilleur passeur de l’équipe, et parvient à varier entre finition et création.

Avec 39 minutes de jeu, il a d’ailleurs été le joueur le plus utilisé cette nuit. Il a distribué la majorité de ses passes vers des shooteurs comme Danny Green ou Georges Niang, avec plusieurs « extra pass ». Le 21e choix de la Draft 2020 n’a également perdu que deux ballons et, dans le même temps, a capté sept rebonds et contré deux tirs. Il a par ailleurs terminé avec un +/- de +27 au score lorsqu’il était en jeu.

Au-delà des chiffres, l’impression d’une emprise sur le jeu des 76ers se dégage soir après soir. « Beaucoup de choses n’apparaissent pas dans les statistiques, mais cela se voit sur le terrain qu’il apprend tous les jours en appelant les systèmes et en mettant tout le monde en place, là où chacun doit être. Je suis ravi de participer à son développement et heureux qu’il fasse des progrès dans tous les aspects de son jeu », termine Joel Embiid.